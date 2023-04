La quarta stagione di Overwatch 2 è in arrivo

Eventi cosmici, modelli e oggetti cosmetici stellari, nonché una galassia di aggiornamenti di gioco: con l'ultimo eroe di Overwatch 2 al centro dell'orbita, è arrivato il momento di entrare nell'Epopea Spaziale di Overwatch 2!





Sarà possibile sbloccare il nuovo eroe, Lifeweaver, per supportare la propria squadra con cure e utilità a tema bioluce. Nel Battle Pass Premium si potranno sbloccare Sigma Imperatore Galattico e altri incredibili oggetti cosmetici a tema Epopea Spaziale.





Tutti gli aggiornamenti sono riportati nel blog post dedicato alla Stagione Quattro, in cui è possibile conoscere i nuovi eventi, i cambiamenti degli eroi, gli aggiornamenti delle competizioni e del matchmaking e molto altro ancora! Il lancio della Stagione Quattro è previsto per l'11 aprile alle ore 20.00.



