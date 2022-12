Cellularline - cinque idee tech da mettere sotto l’albero

Italiani sempre più «digitali», il 94% possiede uno smartphone. Ecco dieci proposte natalizie di Cellularline per gli amanti della tecnologia e dell’efficienza

Il Natale è ormai alle porte e tutti sono in cerca di idee per rendere felici i propri cari, tra chi si prepara con largo anticipo e chi va in cerca di regali last minute. Cellularline - azienda italiana tra i principali produttori di accessori per smartphone e non solo - indossa dunque l’abito delle feste, consigliando cinque prodotti per un Natale «tech» che strizzino l’occhio alla sempre maggiore attenzione alla tecnologia smart.

Gli italiani, infatti, sono sempre più digitali: ben il 94% delle persone possiede uno smartphone e la media dei dispositivi in possesso di ogni singolo cittadino è di 4.6 a persona. Inoltre, con il fenomeno dello smart working che è esploso negli ultimi anni anche in Italia, i prodotti per rendere la propria postazione lavorativa a casa efficiente sono sempre un ottimo spunto per un regalo.

Proprio in ottica smart-working, per chi è un amante dei prodotti Apple e della praticità la prima idea regalo di Cellularline è la soluzione perfetta: Trio Wireless Charger. Il caricatore, infatti, permette di caricare in un’unica postazione più dispositivi simultaneamente. Trio è infatti dotato di un piano di carica per iPhone e uno per Airpods, presentando inoltre un vano appositamente progettato per accogliere il cavo di ricarica originale dell'Apple Watch. Dalle linee minimaliste ed essenziali, permette di eliminare l’inconveniente dei troppi cavi.

La seconda e la terza idea, invece, riguardano chi è spesso fuori casa o fuori ufficio, risolvendo l’annoso problema dei dispositivi scarichi: i Power Bank Thunder 10000 e Mag 5000. Il primo è un supporto extra compatto che, grazie all’avanzata tecnologia di cui è dotato, assicura prestazioni di carica elevate. Le celle cilindriche 21700 di ultima generazione, infatti, sono in grado di immagazzinare una maggiore capacità di energia in volumi contenuti, permettendo più ricariche complete del dispositivo senza compromettere la portabilità del Power Bank. Il secondo, invece, è pensato per il sistema MagSafe di Apple. Grazie ai magneti integrati, MAG 5000 si aggancia facilmente sul retro dell’iPhone, caricandolo in modalità wireless senza interferire con le funzionalità dello smartphone. Dotato di indicatori LED per monitorare lo stato di carica, è caratterizzato da un design sottile studiato per la massima praticità.

Ma anche lo smartphone può essere reso più performante, sia dal punto di vista della sicurezza che del design: è il caso della quarta e della quinta idea, ovvero le cover di Cellularline ideate per venire incontro alle esigenze di chi possiede un iPhone con la tecnologia MAG, compreso l’ultimo iPhone 14: le cover Gloss Mag e Strong Guard Mag. La prima custodia si allinea perfettamente al telefono grazie ai magneti integrati e consente la ricarica e l’aggancio al caricabatterie MagSafe, mentre la seconda, ugualmente compatibile all’aggancio MagSafe, si presenta con un bordo rialzato e angoli rinforzati, oltre a essere realizzata con materiali tecnologicamente avanzati in grado di attutire e dissipare l’urto causato da cadute.





