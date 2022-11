Evento Apex Legends Wintertide Collection | 6-27 dicembre

Anche quest'anno la stagione è alle porte: EA e Respawn hanno rivelato oggi il nuovo evento Apex Legends Wintertide Collection. L'evento Wintertide Collection si svolgerà dal 6 al 27 dicembre e vedrà il ritorno della modalità di gioco Winter Express, la nuova “Apex Voidshifter” Prestige Skin di Wraith e molto altro ancora.

Date un'occhiata al nuovo trailer dell'evento Wintertide Collection per scoprire cosa ha in serbo l'evento per i giocatori di Apex Legends - visualizzabile ora su YouTube:

https://www.youtube.com/watch? v=yZbhEJK1N2I



Ulteriori dettagli sull'evento sono disponibili di seguito:

Winter Express LTM - Winter Express è tornato! L'amata modalità a tempo limitato sta per tornare per portare buone notizie e battaglie tese: tre squadre combatteranno per salire a bordo e catturare il treno Winter Express mentre corre intorno al World's Edge.

Oggetti dell'evento - Rendete omaggio alle leggende invernali più letali e raccogliete 24 cosmetici a tema a tempo limitato progettati per incutere paura a chiunque sia la loro preda. Wintertide includerà cosmetici leggendari a tempo limitato per Bangalore, Crypto, Newcastle, Valkyrie, Gibraltar e Bloodhound con armi complementari, oltre alla nuova “Apex Voidshifter” Prestige Skin di Wraith.

Reward Tracker - I giocatori possono guadagnare fino a 1.600 punti al giorno e le sfide si aggiornano quotidianamente. Queste sfide sono anche cumulabili con il Battle Pass, in modo che i giocatori possano completare più sfide contemporaneamente.

Scheda Negozio - Esplora le offerte a tempo limitato nella scheda Negozio, tra cui i bundle "Elf Made Pack" e "Mane Event Pack", e non perdere altre offerte come il bundle "Swish-buckler" (disponibile solo dal 13 al 16 dicembre) o il bundle "Death Dealer Bonus" (disponibile solo dal 16 al 20 dicembre).

Apex Legends: Eclipse è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

