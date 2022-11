Celly - supporti per auto universali - Recensione

Oggi vi parlo di tre supporti per auto universali prodotti da Celly. Per chi non conosce il marchio, Celly nasce in Italia nel 1998, è un produttore di accessori per la telefonia mobile con oltre 20 anni di esperienza. Inoltre è specializzata nella produzione e distribuzione di accessori per smartphone, tablet, PC, fotocamere e action cam, caratterizzati da un design e da uno stile tutto italiano. Grazie a un network di distribuzione internazionale, il brand è presente in tutto il territorio nostrano e in oltre 40 paesi nel mondo tra Europa, Asia ed Africa. Oggi Celly è un brand del Gruppo Esprinet, tra i primi cinque distributori europei di tecnologia in Europa e numero 1 in Italia e Spagna, con oltre 1.500 dipendenti.

MOUNTBACKTAB - Supporto Auto universale per Tablet



MOUNTBACKTAB è un supporto universale per. L'installazione è semplice e il prodotto fa una buona impressione. Si aggancia al poggiatesta dell'auto tramite delle alette gommate, dotate di una molla, che lo fissano è garantiscono la massima stabilità durante i viaggi. Anche se il guidatore dovesse incappare in buche, dossi e disconnessioni della sede stradale ilresterà quasi sempre saldo al poggiatesta. Il sistema di auto regolazione ha una larghezza compresa tra 10.5 cm e 15 cm, mentre i tablet devono essere di dimensione compresa tra 6'' e 9.5''. Inoltre, il dispositivo permette di modificare l'angolatura del tablet grazie a una testina regolabile a 360°. In pratica ilpuò ruotare in tutte le direzioni.

Il prodotto è realizzato in plastica nera e risulta molto bello da vedere ed è abbastanza resistente. Naturalmente non è un prodotto premium ma per il prezzo a cui è venduto fa benissimo il suo lavoro. Chi ha dei bambini e li vuole tenere buoni per tutto il viaggio, troverà in questo MOUNTBACKTAB una soluzione perfetta. Il dispositivo è compatibile con i modelli dei maggiori produttori di Tablet come Lenovo, Samsung, Apple, Alcatel, TCL e molti altri. Per sicurezza è bene controllare le misure del proprio Tablet, che devono essere tra i 6 e i 9,5 pollici, prima compare. MOUNTBACKTAB -supporto auto universale per Tablet è un buon prodotto e dell'acquisto è consigliato!



Materiale: Plastica

Colore primario: Nero

Apertura minima: 13.5 cm

Apertura massima: 25.5 cm

Modalità di fissaggio su auto: Clip per poggiatesta

Modalità di fissaggio smartphone: Gancio

Altezza: 7.5 cm

Larghezza: 17.5 cm

Lunghezza: 11.5 cm

Peso: 200 gr

MOUNTVENTPLUS - supporto auto universale per Smartphone



MOUNTVENTPLUS è un supporto auto universale per. Anche per questo supporto l'installazione è molto semplice. Grazie alle clip si aggancia alle bocchette di areazione dell'auto assicurando una presa veramente forte. I materiali di costruzione sono ottimi, mentre l'aspetto, molto elegante, da una sensazione di solidità assoluta. La funzioneconsentirà di aprire in automatico le alette bloccanti per agganciare lo Smartphone sia in verticale che orizzontale. Una volta fissato il telefono ale, attaccato quest'ultimo alle bocchette di areazione, risulterà tutto veramente stabile e sicuro. Questo grazie alleche lo terranno fermo anche in caso di buche o manto stradale molto sconnesso.

Da segnalare che con un accessorio di questo tipo orientare il flusso d'aria risulterà quasi impossibile. La testina regolabile a 360° consente di modificare l'angolatura dello smartphone a piacimento. MOUNTVENTPLUS è compatibile con tutti gli smartphone come: Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, OPPO, Huawei, TCL, Alcatel, Vivo, Realme, Honor, ecc a patto che il display non superi la diagonale di 6.5 pollici.

Unico neo sono le due linguette laterali di bloccaggio del telefono, che dovranno essere allargate ogni volta che si dovrà inserire/togliere un device. Essendo una processo fastidioso, un sistema per bloccarle alla giusta misura sarebbe stato ottimo. In definitiva ho trovato ilun prodotto molto buono con un ottimo rapporto. Quindi posso solo

Materiale: Plastica

Colore primario: Nero

Apertura minima: 6 mm

Apertura massima: 9 cm

Modalità di fissaggio su auto: Clip per griglia di areazione

Modalità di fissaggio smartphone: Gancio

Altezza: 9 cm

Larghezza: 10 cm

Lunghezza: 7 cm

Peso: 93 gr

GhostSuperDash - supporto universale auto/scrivania per Smartphone



Il GhostSuperDash è un supporto magnetico molto resistente con sistema di fissaggio a ventosa. Quello che cambia tra gli altri supporti è che, ilpuò anche essere usato su una scrivania a casa, in ufficio o per tenere il telefono sempre alla portata di mano. Il prodotto si presenta molto bene, solido e con un designer elegante. La ventosa, molto appiccicosa e potente, può essere bloccata alle superfici regolando un piccolo perno laterale., le superfici dovranno essere piatte e lisce altrimenti la tenuta potrà perdere forza.

Materiale: Plastica

Colore primario: Nero

Altezza: 11.5 cm

Larghezza: 6 cm

Lunghezza: 6.5 cm

Peso: 100 gr

Il plus di questo prodotto è che se usato in auto, grazie alla, permetterà di lasciare libere le bocchette di areazione. Una volta fissato lo, la testina regolabile a 360° e il braccio estendibile permetteranno di posizionarlo in qualsiasi collocazione si desideri. Losi aggancia tramite dei magneti ultra resistenti che garantiscono una tenuta anche su strade molto accidentate. Anche questo prodottoè compatibile con vari modelli dei maggiori produttori dicome: Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi,, Huawei, TCL, Alcatel, Vivo, Realme, Honor, ecc. Ho trovato anche questo prodotto molto valido e ben costruito. Può essere usato sia in auto che a casa a patto che spediate qualche euro in più.

