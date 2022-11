Red Dead Online: Bonus per Cacciatori di Taglie e la discesa dello Spirito festivo

Presto le colline e le valli dei cinque Stati saranno coperte di neve, con una leggera nevicata a metà mese che aumenterà successivamente di intensità. I Cacciatori di taglie abbastanza audaci da sfidare il freddo per dispensare giustizia saranno ricompensati, mentre il freddo porterà con sé anche il tepore dello spirito festivo.



Le missioni Taglia leggendaria e i ricercati famigerati offrono RDO$, PE e Oro tripli, con bersaglio vivo o morto. I Cacciatori di taglie che completeranno 3 missioni leggendarie diverse durante una settimana qualsiasi di Dicembre, otterranno anche un Cappello Folwell rosso.



I nuovi giocatori possono avviare la propria carriera di difensori della legge visitando l'ufficio dello sceriffo di Rhodes e acquistando la Licenza da Cacciatore di taglie direttamente da lui o, più tardi, da una bacheca delle taglie. I cacciatori di taglie più coraggiosi possono riscattare lo sconto di 10 Lingotti d’Oro per la Licenza da Cacciatore di taglie II e mostrare quando sono dediti alla cattura di quelli che vogliono disturbare la quiete.



PE DEL RUOLO E DEL PERSONAGGIO TRIPLI SUI GIOCATORI RICERCATI



Aiuta a portare ordine e giustizia nella frontiera durante il periodo festivo catturando i giocatori ricercati per ottenere PE del Ruolo e del personaggio tripli fino al 2 gennaio. Consegna un giocatore ricercato vivo o morto per ottenere in ricompensa una mappa del tesoro gratis che conduce a un bottino nei pressi del villaggio bruciato





RDO$ E PE DOPPI NEL LAVORO DI BLOOD MONEY: LO SMERALDO DI COVINGTON



Lo smeraldo di Covington suscita invidia nel cuore di chiunque lo ammiri. È per questo che il senatore Ricard ne ha fatto il pezzo forte della sua mostra alla fiera statale di Sacramento e che i fuorilegge devono trovare un modo per soffiare il gioiello da sotto il naso delle autorità di Saint Denis. Sottraendo la gemma si otterranno ricompense doppie fino al 2 gennaio.



LO SPIRITO FESTIVO ARRIVA IN RED DEAD ONLINE



Insieme alla neve, in Red Dead Online sta per arrivare un caldo spirito festivo capace di rivaleggiare con la furia del tempo inclemente. Saint Denis sarà adornata con luci e decorazioni, mentre nelle strade risuoneranno canti festivi. I mercanti locali allestiranno degli alberi di natale e gli armaioli promuoveranno saggiamente il fucile a canna liscia Krampus, che tornerà disponibile senza requisiti di rango dal 13 dicembre al 2 gennaio.



RDO$ E PE TRIPLI IN CHIAMATA ALLE ARMI



Alcune cose dovrebbero essere sacre: una tregua festiva non sarebbe male, ma insieme alla neve di metà dicembre sono arrivati anche tantissimi malintenzionati. A partire dal 15 dicembre, Chiamata alle armi festiva porta il male negli insediamenti e negli avamposti tra pan di zenzero, bastoncini di zucchero e altre decorazioni.



Fai attenzione alle tormente, ai branchi di lupi e al temuto treno natalizio che colpirà i tuoi alleati con armi automatiche. Sopravvivi fino alla fine o fatti abbattere in un lampo di gloria: a prescindere dal risultato, otterrai RDO$ e PE tripli fino al 2 gennaio.





OGGETTI E REGALI STAGIONALI



Come omaggio festivo, tutti i giocatori che accederanno a Red Dead Online tra il 13 e il 26 dicembre riceveranno la variante invernale dell'Evans a ripetizione.



Accedi in un qualunque momento di questo mese per ricevere una Ricompensa per una Fondina mancina gratuita. I Naturalisti che venderanno a Harriet un campione prima del 2 gennaio riceveranno anche un paio di Scarpe Salter verdi.





6-12 dicembre:



Accedi per ricevere una Ricompensa per un soprabito omaggio

Accedi per ricevere 2.000 PE per il ruolo di Cacciatore di taglie

Accedi per ricevere una Carta abilità gratis e 3 Lingotti d'Oro

Completa una vendita da Distillatore per ricevere la versione rossa della Giacca Leavitt

Raggiungi l'ondata 7 in una mappa Chiamata alle armi festiva questa settimana per ricevere una versione verde del Gilet Morales

Accedi per ricevere un'emote omaggio

Visita il negozio di Gus per approfittare di uno sconto del 50% su armi selezionate

Completa una Sfida dei Ruoli per ricevere un bonus di 100 RDO$

29 novembre - 5 dicembre: Serie letale estrema

6-12 dicembre: Corsa alle armi a squadre (estrema)

13-19 dicembre: Serie festiva 1

20 dicembre - 2 gennaio: Serie festiva 2

Pantaloni Grayshott (uomo) o Gonna con balze (donna)

Cappello di zibellino

Camicione con colletto (uomo) o Camicetta Huerta (donna)

Bretelle Crutchfield

Fazzoletto da collo

13-19 dicembre:20-26 dicembre:27 dicembre - 2 gennaio:CALENDARIO SERIE IN EVIDENZAABITO FESTIVO DELLA COMMUNITYÈ passato un anno intero da quando flubbie1 ha condiviso questo abito festivo con la community di r/reddeadfashion su Reddit: un completo perfetto per calarsi nello spirito festivo e unirsi ai canti del periodo. È il momento perfetto per condividere un completo ispirato, gratis per tutto il mese, dopotutto è periodo di regali.Assemblalo riscattando i seguenti oggetti dai sarti aderenti all’iniziativa e dal Catalogo Wheeler, Rawson & Co, per tutto il mese di dicembre:

