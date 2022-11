World of Warcraft: Dragonflight è ora disponibile

World of Warcraft: Dragonflight, la nona espansione dell'acclamato gioco di ruolo multigiocatore di massa online di Blizzard Entertainment è ora disponibile! Gli eroi dell'Orda e dell'Alleanza vengono richiamati su Azeroth ancora una volta per esplorare le mistiche Isole dei Draghi e scoprirne gli antichi segreti, ora che gli Aspetti dei Draghi sono tornati per riconquistare il loro regno e la loro casa ancestrale.

Come ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment, "Dragonflight va dritta al cuore di ciò che i giocatori hanno sempre amato di World of Warcraft: l'esplorazione, la personalizzazione e la sensazione di meraviglia man mano che il mondo e le sue storie si rivelano". "Gli aggiornamenti ai sistemi centrali, come il nuovo sistema di talenti, si basano sulle origini di WoW e si rivolgono ai giocatori di ogni tipo, permettendo a vecchi e nuovi amici di divertirsi con tutto ciò che Azeroth può offrire."

Il nuovo continente delle Isole dei Draghi è composto dacinque zone piene di vita, tra le più estese di tutta la storia di WoW: l'Isola Proibita, la nuova zona iniziale per la razza dei Dracthyr; le primordialiSponde del Risveglio, delle terre selvagge straripanti di energie elementali;le Pianure di Ohn'ahra, battute dal vento e patria degli orgogliosi clan dei Centauri; l'enormeVastità Azzurra, dove i Tuskarr si dedicano alla pesca tra rovine arcane; e la splendidaThaldrazsus, sede del potere degli Aspetti dei Draghi, in cui sorge Valdrakken, la capitale dei Draghi.

Dragonflight introduce la prima combinazione di razza e classe in assoluto in World of Warcraft,l'Evocatore Dracthyr. Con una miriade di opzioni di personalizzazione per il personaggio e il livello di partenza impostato al 58, gli Evocatori Dracthyr sono la prima classe d'assalto a distanza aggiunta a World of Warcraft sin dal lancio del gioco, 18 anni fa. I giocatori potranno canalizzare la magia degli Stormi dei Draghi, spostandosi per tutto il campo di battaglia mentre curano i propri alleati o danneggiano gli avversari usando il nuovo lancio degli incantesimi Potenziato.

Comincia subito a volare in Dragonflight con ilVolo Draconico, una nuova, emozionante forma di esplorazione aerea, in cui i giocatori possono lanciarsi giù dalle altezze in sella ai loro Drachi delle Isole dei Draghi per guadagnare velocità prima di tirare le redini e planare sfruttando lo slancio accumulato. Oltre a competere in prove a tempo e gare di velocità multigiocatore, i giocatori possono collezionare una serie di opzioni di personalizzazione e miglioramenti alle abilità per quattro Drachi diversi (disponibili per tutto l'account) durante il loro viaggio tra le Isole dei Draghi verso il nuovo limite di livello impostato al 70.

I sistemi centrali sono stati ripensati per Dragonflight, e ognuno di essi verrà aggiornato durante una serie di fasi durante tutta l'espansione:

Un sistema dei talenti completamente nuovo offre un nuovo tipo di controllo sul gioco come mai prima d'ora, scelte d'impatto a ogni livello e nuove combinazioni di abilità. Le configurazioni dei talenti di base sono a disposizione per tutti i giocatori nuovi o di ritorno, e le configurazioni dei talenti possono essere salvate, modificate e condivise con gli amici.

L'interfaccia utente riprogettata ha un aspetto fantastico sugli schermi più moderni e mette in evidenza le parti importanti del gioco in modo più efficace. La UI ora è facilmente personalizzabile per tutti i tipi di giocatori, grazie all'aggiunta della modalità modifica che permette anche di condividere le impostazioni con facilità.

Le professioni migliorate ora sono una parte fondamentale per ottenere nuovi equipaggiamenti, e permettono di vivere l'esperienza di un maestro artigiano o raccoglitore e creare la propria clientela con gli ordini d'artigianato completamente gestiti dai giocatori, specializzazioni sbloccabili e l'aggiunta di un sistema di qualità per l'artigianato e la raccolta.

Dragonflight è disponibile in versione digitale come Base Edition (49,99 €), Heroic Edition (69,99 €) che include la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento del personaggio a livello di Dragonflight (livello 60) e la nuova cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato, ed Epic Edition (89,99 €) che include tutti gli oggetti della Heroic Edition oltre all'effetto della Pietra del Ritorno dei Viaggiatori del Tempo, la trasmogrificazione per testa del Diadema del Custode della Magia, la trasmogrificazione per schiena delle Ali del Risveglio in cinque varianti di colore, e 30 giorni di tempo di gioco.

È disponibile anche un'offerta speciale per gli abbonamenti da 12 mesi (155,88 €, equivalente a 12,99 € al mese) che contiene anche la cavalcatura volante Grandragone Mangiafatuo e la Tabard of Flame per WoW Classic dell'attuale offerta dell'abbonamento da 6 mesi, oltre alla cavalcatura volante Telix Corno Tempestoso, la cavalcatura di terra Grrloc Gigantesco, la cavalcatura Festering Emerald Drake per WoW Classic e un sacco di nuovi oggetti ancora da annunciare inclusi con la nostra offerta dell'abbonamento da 6 mesi del 2023 che verranno rivelati a gennaio.

È necessario un abbonamento attivo per giocare a World of Warcraft.



