Arma 3 - chiarezza sui filmati in-game e Fake News

Gli sviluppatori dello studio indipendente ceco Bohemia Interactive desiderano affrontare la recente diffusione di video originariamente tratti dal loro gioco Arma 3 e falsamente utilizzati come filmati di conflitti reali, principalmente dell'attuale guerra in Ucraina. Questi video realizzati dagli utenti hanno il potenziale per diventare virali e vengono condivisi in massa dagli utenti dei social media; a volte anche da vari media tradizionali o istituzioni governative ufficiali in tutto il mondo. Il team di sviluppo di Arma 3 desidera cogliere l'occasione per sottolineare come il pubblico possa distinguere questi video di gioco dai filmati del mondo reale.

Arma 3 è più di un semplice gioco di simulazione militare, è una piattaforma sandbox aperta unica nel suo genere. Il gioco originale si svolge nel 2035, nel bel mezzo di un conflitto futuristico. Un pilastro della serie Arma, tuttavia, è l'apertura dei giochi alla personalizzazione e ai contenuti generati dagli utenti(modding). I modder possono creare veicoli terrestri, aerei, armi, uniformi, equipaggiamenti e scenari completamente nuovi. Possono poi condividere le loro creazioni con una vasta community di giocatori. Ad oggi, ad esempio, ci sono più di 20.000 mod di Arma 3 disponibili per il download tramite Steam Workshop. Ciò significa che i giocatori di Arma 3 possono ricreare e simulare qualsiasi conflitto storico, presente o futuro in modo estremamente dettagliato (grazie al suo motore di gioco avanzato). Questa libertà unica della piattaforma Arma 3 ha un rovescio della medaglia: i video tratti da Arma 3, soprattutto quando il gioco è moddato, sono in grado di diffondere notizie false.

"Sebbene sia lusinghiero che Arma 3 simuli i conflitti bellici moderni in modo così realistico, non ci fa certo piacere che possa essere scambiato per filmati di combattimenti reali e utilizzato come propaganda di guerra. È già successo in passato (i video di Arma 3 avrebbero rappresentato conflitti in Afghanistan, Siria, Palestina e persino tra India e Pakistan), ma oggi questi contenuti hanno preso piede in relazione all'attuale conflitto in Ucraina. Abbiamo cercato di combattere questi contenuti segnalandoli ai fornitori di piattaforme (FB, YT, TW, IG ecc.), ma è molto poco efficace. Per ogni video eliminato, ogni giorno ne vengono caricati altri dieci. Abbiamo scoperto che il modo migliore per affrontare questo problema è collaborare attivamente con i principali media e fact-checkers (come AFP, Reuters e altri), che hanno una portatamigliore e la capacità di combattere efficacemente la diffusione di filmati di fake news", afferma Pavel Križka, PR Manager di Bohemia Interactive.

Come distinguere video in-game da filmati reali (consigli degli sviluppatori)

Risoluzione molto bassa

Anche gli smartphone più datati sono in grado di fornire video in qualità HD. I video falsi sono di solito di qualità molto inferiore e sono intenzionalmente pixelati e sfocati per nascondere il fatto che sono tratti da un videogioco.

Per aggiungere un effetto drammatico, questi video spesso non sono ripresi in-game. Gli autori riprendono lo schermo di un computer con il gioco in esecuzione in bassa qualità e con un tremolio esagerato della telecamera.

Le riprese sono spesso scure per nascondere l'insufficiente livello di dettaglio della scena del videogioco.

Gli effetti sonori in-game sono solitamente ben distinguibili dalla realtà.

Mentre il gioco può simulare il movimento dei veicoli militari in modo relativamente realistico, catturare esseri umani dall'aspetto naturale in movimento è ancora molto difficile, anche per i giochi più moderni.

A volte sono visibili le interfacce utente del gioco, come la selezione delle armi, i contatori delle munizioni, lo stato dei veicoli, i messaggi in-game, ecc. Queste appaiono di solito ai bordi o negli angoli del filmato.

Anche i giochi più moderni hanno problemi a rappresentare in modo naturale le esplosioni, il fumo, il fuoco e la polvere, nonché il modo in cui sono influenzati dalle condizioni ambientali. state attenti in particolare ad alcune nuove di fumo stranamente divise.

Le persone con una conoscenza avanzata delle attrezzature militari possono riconoscere l'uso di mezzi militari non realistici per un determinato conflitto. Ad esempio, in un video falso ampiamente diffuso, il sistema di difesa aerea statunitense C-RAM abbatte un aereo da attacco al suolo A-10 degli Stati Uniti. Le unità possono anche mostrare stemmi, mimetiche, ecc. non autentici.

Infine, vorremmo chiedere ai giocatori e ai creatori di contenuti di Arma 3 di utilizzare i loro filmati di gioco in modo responsabile. Quando condividete questi materiali, evitate di usare titoli "clickbait" e dichiarate sempre chiaramente che il video proviene da un videogioco e non rappresenta eventi reali. Molti giocatori di Arma ci hanno indicato filmati identificati erroneamente, il che ci aiuta molto, altre ad aiutare gli spettatori a capire cosa stanno vedendo. Grazie per il vostro aiuto!

