Giornata mondiale contro le fake news: l'epidemia di disinformazione sui vaccini persiste sui social media

Oggi, 27 novembre 2024, si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sulla disinformazione, un'occasione per riflettere sull'impatto delle fake news, in particolare nel campo della salute. Nonostante la fine dell'emergenza Covid-19 e l'introduzione dei vaccini, le teorie no-vax continuano a proliferare sui social media, estendendosi anche ad altre vaccinazioni come quelle contro l'influenza e la bronchiolite.

Secondo un'analisi condotta all'inizio del 2024 da NewsGuard, sono oltre 300 le notizie false sui vaccini che circolano online, diffuse da 4.387 siti di notizie e account social. Questo fenomeno evidenzia come la disinformazione in ambito sanitario rimanga una sfida significativa.

L'epidemiologo Massimo Ciccozzi ha sottolineato la persistenza di un'ondata di antiscienza, con persone che seguono allarmi privi di basi scientifiche. Ha evidenziato l'importanza di una comunicazione scientifica responsabile, basata su dati certi e dimostrati, per evitare che opinioni personali vengano strumentalizzate sui social media. Ciccozzi ha inoltre affermato che la comunità scientifica dovrebbe mantenere una presenza attiva sui social per contrastare le fake news.

L'infettivologo Matteo Bassetti ha richiamato l'attenzione sull'uso arbitrario della verità, che può essere manipolata e falsificata, rappresentando una minaccia globale. Ha citato Dante Alighieri, che nel XXIX canto del Paradiso ammoniva contro le false apparenze e le non verità, definendole "sì fatte favole". Bassetti ha osservato che chi crede alle fake news spesso si considera più informato degli altri, rendendo la disinformazione in medicina un problema grave. Ha distinto tra disinformazione, che consiste nell'affermare cose non vere, e cattiva informazione ottenuta con il raggiro, spesso finalizzata a ottenere potere e denaro. I social media, in questo contesto, fungono da potenti amplificatori per entrambi i tipi di disinformazione.

La Giornata mondiale della consapevolezza sulla disinformazione invita tutti a riflettere sull'importanza di una corretta informazione, specialmente in ambito sanitario, e a riconoscere il ruolo cruciale dei social media nella diffusione di notizie false.

