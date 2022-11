Aragami 2, Horse Club Adventures 2 e altro ora disponibili

Oggi lanciamo un sacco di nuovissimi giochi tra cui Aragami 2 , Horse Club Adventures 2: Hazelwood Stories , Kids vs Parents e gli indispensabili Winter Games 2023 !

Sia che tu stia cercando di inseguire le ombre come un ninja aragami o di correre nelle piste, il Black Friday di Merge Games fa al caso tuo.

Blood, Magic & Brotherhood nella versione fisica di "Aragami 2" ora disponibile su Nintendo Switch!

In Aragami 2 parti per un'avventura ricca di azione che si svolge in un mondo fantastico con influenze della mitologia e del folklore della cultura asiatica.

Ambientato 100 anni dopo gli eventi del primo gioco Aragami pubblicato nel 2016, una nuova storia si svolge nel caos nato dalle tensioni tra fazioni rivali e da un'insaziabile sete di potere.

Versioni al dettaglio disponibili ora presso tutti i buoni rivenditori, inclusi i giochi Signature Edition !



La versione fisica di "Horse Club™ Adventures 2 - Hazelwood Stories" è ora disponibile su PlayStation 4 e 5 in Europa e Stati Uniti!

Il prossimo episodio dell'amata serie "Horse Club Adventures", sviluppato in collaborazione con schleich, "Horse Club™ Adventures 2 – Hazelwood Stories", le versioni fisiche sono ora disponibili su PlayStation 4 e 5!

Disponibile presso tutti i buoni rivenditori in UE e USA , in "Horse Club Adventures 2" personalizza la tua figura di gioco e i cavalli per abbinarli al tuo stile personale. Dimostrare le abilità a cavallo in una varietà di discipline e competizioni equestri, tra cui monta western, dressage e salto ostacoli.

La versione fisica di "Kids Vs Parents" è ora disponibile su Nintendo Switch nel Regno Unito e nell'UE!

Kids Vs Parents, il gioco per famiglie definitivo per ravvivare la tua vita quotidiana a casa, lancia oggi le versioni fisiche su Nintendo Switch!

Disponibile presso tutti i migliori rivenditori nel Regno Unito e nell'UE, che si tratti dei piatti da lavare, del cane da portare a spasso e delle stanze da riordinare ma nessuno che le faccia... Bambini VS Genitori è il gioco dove decidi chi le farà!

Competi come una famiglia: genitori contro figli e che vinca il migliore!

LA versione fisica essenziale di "Winter Games 2023" è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 in UE e USA!

Scendi sulle piste in "Winter Games 2023", un entusiasmante gioco di sport in una moderna veste 3D lanciata oggi su Nintendo Switch e PlayStation 4 e 5!

Dimostra le tue capacità atletiche in dieci dinamiche discipline sportive invernali, dal salto con gli sci al biathlon, dallo skicross al superG.

Disponibile presso tutti i buoni rivenditori in UE e USA da oggi , parti alla caccia di record, tempi migliori e trofei. Gioca da solo contro l'IA o competi in modalità multiplayer locale contro un massimo di tre amici in un emozionante duello di sport invernali.

