NACON - NUOVI CONTROLLER PRO COMPACT PER XBOX

NACON PRESENTA I NUOVI COLORI PER IL CONTROLLER PRO COMPACT PROGETTATO PER XBOX

NACON, leader nella produzione di giochi e creatore di device di gioco di alta qualità, è lieta di annunciare l'uscita di quattro nuovi colori per il suo Pro Compact Controller per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Le versioni azzurro, rosso e blu sono disponibili in Europa dall'11 novembre. La versione Colorlight sarà disponibile dal 25 novembre.

Parte della gamma Designed for Xbox di NACON, il Pro Compact offre opzioni di personalizzazione avanzate (pulsanti programmabili, impostazioni del joystick e regolazione della sensibilità del grilletto) degne di un dispositivo professionale. Il Pro Compact è più piccolo del 15% rispetto ai controller Xbox tradizionali ed è progettato per adattarsi a mani di tutte le dimensioni.

Il Pro Compact Colorlight consente di personalizzare completamente i colori del controller con i 6 LED inclusi. I 25 colori disponibili per ogni LED consentono migliaia di combinazioni diverse, per non parlare degli effetti. Ogni giocatore potrà creare il proprio controller unico e personalizzato.

GuardA il Pro Compact RGB in video qui



La Xbox Pro Compact ha due modalità:

- Modalità standard, per giocare con le classiche caratteristiche del controller wireless Xbox

- Modalità avanzata, per giocare con un profilo personalizzato utilizzando l'App Pro Compact disponibile sul Microsoft Store.

Specifiche tecniche :

- Controller cablato "Designed for Xbox" con licenza ufficiale

- Design ergonomico, compatto e leggero

- Rivestimento testurizzato per un comfort e una presa ottimali

- Pulsanti, joystick e grilletti programmabili

- App Pro Compact disponibile su Microsoft Store

- Jack da 3,5 mm per audio e chat

- Cavo USB intrecciato da 3 metri





I controller Pro Compact Designed For Xbox azzurro, rossi e blu sono disponibili in Europa dall'11 novembre. Il Pro Compact Colorlight sarà disponibile dal 25 novembre. Il prezzo al dettaglio consigliato è di 54,90 euro.

