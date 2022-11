Dungeons & Dragons - ‘La Maledizione di Strahd’ ora disponibile in italiano

Questa agghiacciante avventura è diventata un titolo familiare per gli appassionati di Dungeons & Dragons ed è una delle avventure di D&D più popolari mai pubblicate. Con personaggi iconici, luoghi terrificanti e tutta la spaventosa atmosfera dell'horror gotico, La Maledizione di Strahd è un'esperienza unica per ogni fan di D&D. Questo manuale include l'avventura oltre a tutte le ulteriori informazioni che descrivono in dettaglio le terre intorno a Castel Ravenloft e svelano di più sull'oscuro passato del signore del castello, il vampiro Strahd. Il volume include anche: 29 mostri terrificanti da usare per gli incontri;

Sei nuovi oggetti magici da impugnare contro le creature di Barovia;

Tabelle, mappe dettagliate e PNG unici per aiutare qualsiasi Dungeon Master a condurre questa avventura horror di 256 pagine.