POCO Black Friday 2022 : prodotti in sconto al miglior prezzo

Oggi, 25 novembre, è iniziato il Black Friday 2022 ed è questo il periodo migliore dell'anno per fare acquisti, perchè i siti dei produttori offrono promozioni online straordinarie solo per questo periodo. Oggi condividiamo una delle offerte a cui vale sicuramente la pena dare un'occhiata, quella degli sconti sugli smartphone e lo smartwatch della gamma POCO.

Dove acquistare POCO X4 Pro 5G, POCO M4 Pro, POCO M5 e POCO WATCH GL al miglior prezzo?

POCO X4 Pro 5G

Il POCO X4 Pro 5G è uno smartphone che dato il prezzo si posiziona nel segmento di fascia media, ma in pratica, le sue caratteristiche sono piuttosto quelle di uno smartphone di fascia alta dato il suo schermo AMOLED da 6,67 pollici e connettività 5G.

Il POCO X4 Pro 5G è anche dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 695: associato ai 6 GB di RAM dello smartphone, permette di eseguire la stragrande maggioranza delle applicazioni presenti sul Google Play Store, compresi i videogiochi mobile più popolari.

È dotato inoltre di una batteria da 5000 mAh: consente al cellulare di mantenere la carica per più di 24 ore nell'ambito di un utilizzo convenzionale. Viene fornito con un caricatore a ricarica rapida di 67 Watt, che consente al POCO X4 Pro di ricaricarsi completamente in circa 45 minuti.



Se amate scattare foto, potete sbizzarrirvi con questo smartphone che è dotato di un sensore principale da 108 megapixel. I sensori da 8 e 2 megapixel completano questa proposta nella parte posteriore, mentre nella parte anteriore è presente un modulo da 16 megapixel destinato a realizzare selfie e videochiamate.

La sua versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione è attualmente disponibile a soli 249,90 € invece di 299,90 € durante il Black Friday di POCO con ulteriore sconto di 20 euro e quindi al prezzo finale di 229,90 euro. Mentre la versione da 8+256GB è in offerta a 309.90€ invece di 349.90€.

Utilizzando questo coupon: POCOBG20 durante la fase di pagamento, si possono risparmiare ulteriori 20 €.



POCO M4 Pro

Gli smartphone POCO si stanno sempre più affermando nel mercato entry-level, con rapporti qualità-prezzo molto vantaggiosi.



Da oggi, per il Black Friday 2022, POCO ha deciso di tagliare i prezzi su 3 modelli in particolare. Infatti, oltre al POCO X4 Pro 5G che abbiamo visto prima troviamo in sconto anche il POCO M4 Pro, dotato di uno schermo da 90 Hz e di un processore Mediatek Helio G96 da 2,05 GHz, con una batteria da 5.000 mAh.

Questo è uno dei migliori smartphone entry-level, soprattutto con questo sconto che fa scendere il suo prezzo a soli 169.90 € invece di 229.90 € per la versione 6+128GB, mentre la versione 8+256GB costerà solo 219.90 € invece di 279.90 €.

Ricordatevi di utilizzare il coupon: POCOBG20 durante la fase di pagamento, per risparmiare ulteriori 20 €.



POCO M5

Per finire con gli smartphone c'è in offerta anche il POCO M5 a un prezzo ridotto. POCO M5 è uno smartphone dotato di uno schermo DotDrop da 6,58 pollici con una risoluzione di 2.408 x 1.080 in Full HD+, una RAM di 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB (tramite scheda microSD), processore MediaTek Helio G99, sistema operativo mobile MIUI 13 per POCO basato su Android 12 e una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida.



Lato foto/video troviamo una tripla fotocamera principale da 50 + 2 + 2 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. Infine, la parte di rete e connettività è costituita in particolare dalla tecnologia wireless Bluetooth 5.3 e dallo standard Wifi 802.11 a/b/g/n/ac.

Venduto normalmente a 189,90 €, lo smartphone vede il suo prezzo scendere a 169,90 €. Ciò consente di risparmiare 20 euro per la versione 4+64GB mentre la versione con 4+128GB costerà solo 189,90 € invece di 209.90€.

Non dimenticate il codice coupon: POCOBG20, per avere lo sconto ulteriore di 20 €.



POCO Watch GL

POCO Watch GL è un dispositivo compatto e leggero più simile a uno smart band che a un vero smartwatch e offre un mix di monitoraggio della salute, GPS dual-band e display AMOLED. Include la capacità di monitorare la frequenza cardiaca, contare i passi e tenere traccia del sonno. Offre anche funzionalità principali come il GPS integrato e ha una lunga durata della batteria.

Gli altri vantaggi di questo orologio sono quelli di avere un'app completa, si possono personalizzare i widget, i quadranti sempre attivi, le impostazioni di monitoraggio della salute, le notifiche, gli avvisi di chiamata in arrivo, ecc. L'associazione del fitness tracker è facile e richiede un minuto.

Il prezzo del POCO Watch GL per il Black Friday è di 79,99 € anzichè 99,99 €.

Anche per questo smartwach è disponibile un coupon. Inserendo in fase di acquisto il codice: POCOBG15, sarà possibile risparmiare ulteriori 15 €.



