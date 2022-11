Kingston: sconti fino al 40% per il Black Friday

Amanti dello shopping sfrenato, strateghi degli acquisti al miglior prezzo possibile, irriducibili giocatori d’anticipo, le feste sono sempre più vicine e ad anticiparle, come ogni anno, arriva il Black Friday, una delle occasioni più vantaggiose per fare acquisti usufruendo di grandi sconti e offerte.





Kingston Technology, leader mondiale in soluzioni tecnologiche e prodotti storage, offre molte promozioni vantaggiose a tutti gli amanti della tecnologia. Fino al 28 novembre, su Amazon.it sarà possibile acquistare a prezzi molto vantaggiosi, con sconti fino al 40%, diversi prodotti Kingston come:

Kingston SSD XS2000 : L'SSD portatile Kingston XS2000 offre velocità di classe USB 3.2 Gen 2x2, per garantire prestazioni di prossima generazione in un drive esterno dal formato compatto

Kingston A400 - SSD SATA : drive a stato solido, che consente di migliorare in modo straordinario la reattività del sistema, con tempi di avvio, caricamento e trasferimento dati senza precedenti. reattività del sistema, con tempi di avvio, caricamento e trasferimento dati senza precedenti. Dotata di un controller all'avanguardia che consente velocità di lettura e scrittura di 500 MB/s e 450 MB/s1, questa unità SSD è 10 volte più veloce di un disco rigido tradizionale

Anche per gli appassionati di gaming le offerte non mancano! Dal 25 novembre sarà infatti possibile acquistare a prezzi vantaggiosi anche tutti i prodotti della linea di memorie Kingston FURY™ Beast, come:

Kingston FURY Beast DDR4 : memoria che fornisce un significativo aumento delle prestazioni per i giochi, l'editing video e il rendering. Provate il modulo con 3200MT/s, in vendita durante il periodo del Black Friday

Kingston FURY Beast DDR5 32GB (kit da 2): la memoria "cool" sia per lo stile che per l'efficacia del dissipatore di calore a basso profilo; la velocità e la garanzia a vita contribuiscono a rendere questa memoria una soluzione di aggiornamento facile e sicura.

