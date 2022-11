Con l’arrivo Black Friday si moltiplicano le offerte imperdibili di NVIDIA

Il venerdì più atteso dell’anno dagli appassionati di tecnologia e gaming sta per arrivare, con tutto il suo carico di imperdibili promozioni di NVIDIA su schede grafiche GeForce RTX, laptop, sistemi desktop e non solo.

Il venerdì, giorno più amato della settimana per antonomasia, quando diventa Black è ancora più entusiasmante, paragonabile alla soddisfazione di quando si apre la confezione di un nuovo laptop o si scarta un regalo hi-tech.

Il Black Friday è il momento perfetto per l’acquisto dei regali di Natale o per comprare quel prodotto desiderato da tempo: per questo NVIDIA propone numerose nuove offerte, che daranno ufficialmente il via agli acquisti tecnologici natalizi.

GPU ASUS GeForce Phoenix RTX 3060 LHR V2: al prezzo di 379,90€ disponibile presso Next

Laptop HP VICTUS 16-D0038NL al prezzo di 999€ : disponibile presso Amazon

GPU ASUS TUF-RTX3070-08G-V2: al prezzo di 666€ disponibile presso Mediaworld

Desktop AK Rig – PC Gaming - Gretel: al prezzo di 1699€ disponibile presso Ak Informatica

Desktop NBOX modello 72: al prezzo di 749,90€ disponibile presso Next

Desktop Drako Gaming Rig Tier 1: al prezzo di 2.099€ disponibile presso Drako

Laptop HP VICTUS 16-E0042NL: al prezzo di 799€ disponibile presso Mediaworld

Laptop Lenovo IdealPad Gaming 3: al prezzo di 999€ disponibile presso Unieuro

Laptop Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY, al prezzo di 1.079€ disponibile presso Amazon

