Poliniani Editore alla Milan Games Week & Cartoomics 2022 con tante novità editoriali e con lo stand D&D© by Poliniani





Una Milan Games Week &Cartoomics ricca di ospiti ed eventi per Poliniani Editore, tra libri, fumetti,artbook e oggetti in cuoio brandizzati Dungeons & Dragons



Poliniani Editoreè lieta di annunciare la sua presenza e partecipazione all’edizione 2022 del Milan Games Week & Cartoomics con due stand, entrambi nel Padiglione 12, uno accanto all’altro, alle posizioni D25 ed E24. Nell’ambito della manifestazione meneghina, questi stand saranno dedicati alle linee editoriali dell’editore veneto e alla neonata Collezione D&D© by Poliniani, che ha fatto il suo debutto durante l’edizione appena conclusasi del Lucca Comics & Games, con grande apprezzamento da parte del pubblico. Presso gli stand sarà inoltre possibile trovare l’AIST, l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani.D&D©by PolinianiQualora i partecipanti alla Milan Games Week & Cartoomics non fossero ancora riusciti ad accaparrarsi gli splendidi accessori della Collezione D&D©by Poliniani, alcuni dei quali sono andati velocemente sold-outdurante la kermesse lucchese, nei giorni della manifestazione potranno farne incetta presso lo stand di Poliniani Editore a essa dedicato, presso lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons© e presso lo stand della Taverna del Gargoyle.La Collezione D&D©by Poliniani è una linea di accessori e prodotti di altissimo pregio creati da esperti artigiani italiani, tutti a marchio ufficiale Dungeons & Dragons© e tutti realizzati su licenza ufficiale di Wizards of the Coast e Hasbro. La Collezione D&D© by Polinianiha come ispirazione la lavorazione del cuoio e della pelle, ma prevede anche l’utilizzo di metalli e pietre preziose, per arrivare in futuro alla cancelleria passando da abbigliamento e accessori, per portare la propria passione per il gioco di ruolo più famoso del mondo nella vita di tutti i giorni.Per conoscere tutti i segreti che si celano dietro la lavorazione di questa linea di prodotti, venerdì 25 novembre dalle 19:45 alle 20:30, Corrado Polini, AD di Poliniani Editore, assieme a Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari e Carlo Cuomo, Il Prof. dell’Edutainment, parleranno della Collezione D&D©by Poliniani e del mondo di Dungeons & Dragons©, legando il tutto al progetto di Poliniani Editore che coinvolge, oltre che il prodotto, lo studio e lo sviluppo educativo delle soft skills nei giovani attraverso Dungeons & Dragons©.Per chi non dovesse essere presente alla manifestazione meneghina, gli accessori della Collezione D&D© by Poliniani sono acquistabili anche direttamente dalla pagina loro dedicata sul negozio online di Poliniani Editore.Poliniani EditoreMolte saranno le novità e le anteprimeeditoriali che verranno presentate presso lo stand di Poliniani Editore, che sarà visitato anche da numerosi autori e ospiti, tra cui Riae, Daniele Fabbri, Carlo Cuomo, Mario Petillo, Marco Albiero, Pino Cuozzo (Cup Of Pino), Wallie (Walter Petrone), AIST (Associazione Italiana Studi Tolkieniani), Francesco Toniolo, Romina Falconi, Rick DuFer, Don Alemanno, Gio Quasirosso, Virginia Salucci, Berluca (Luca Berlati), il Baffo (Giulio Mosca), Adhras, Ary De Rizzo, Victorlaszlo88 e Svet (Luciana Perrucci).Tra le novità editoriali sarà possibile trovare “James Hook. Il pirata che navigò i cieli”, romanzo di Mario Petillo di cui sono già stati venduti i diritti cinematografici e televisivi, “The concert feature - La Fantasia di Walt Disney”, fumetto scritto da Mario Petillo e disegnato da Giorgia De Salvo che narra del periodo che ha portato Walt Disney alla realizzazione del lungometraggio animato “Fantasia”, e "Stand Up Comics”, nuovo fumetto di Berluca (Luca Berlati) in cui comicità e dramma contemporaneo si alternano in un volume di più di 150 pagine.Inoltre, saranno presenti anche “Burnout”, il primo artbook, a tiratura limitata a sole 500 copie numerate, di Wallie (Walter Petrone), attraverso cui l’autore propone un’autoanalisi sullo sviluppo della sua arte fin dai primi disegni, realizzati da molto giovane; “Rottocalco", esperienza editoriale di ricerca guidata e redatta da Romina Falconi col contributo di importanti intellettuali e scrittori, “Pillole di Jenus - La quarta dose”, nuovo volume di Don Alemanno in cui l’autore presenta e commenta le migliori strisce da lui prodotte, nell’anno del decennale della sua carriera, e infine “Abbaiaci o signore”, la novità editoriale dell’attore satirico Daniele Fabbri, accompagnato dalle illustrazioni di StefanoAntonucci.Per conoscere tutti i retroscena che coinvolgono queste pubblicazioni, sabato 26 novembre dalle 11:15 alle 12:00, Corrado Polini e la celebre creator Kurolily presenteranno tutte le suddette novità e anteprime di Poliniani Editore che debutteranno alla Milan Games Week & Cartoomics, senza tralasciare di menzionare nuovamente la Collezione D&D© by Poliniani.

