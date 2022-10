Poliniani Editore diventa licenziatario per il brand Dungeons & Dragons

Nasce oggi il marchio D&D by Poliniani, per la realizzazione di accessori esclusivi a tema Dungeons & Dragons.



Poliniani Editore è lieta di annunciare l’accordo di licenza pluriennale stretto con Hasbro / Wizards of the Coast, che consentirà l’utilizzo del marchio Dungeons & Dragons per la realizzazione del progetto di D&D© by Poliniani, una linea di accessori e prodotti di altissimo pregio, che avranno come ispirazione la lavorazione del cuoio e della pelle, ma anche l’utilizzo di metalli e pietre preziose, per arrivare alla cancelleria passando da abbigliamento e accessori.Materiali che verranno lavorati da esperti artigiani italiani, tutti naturalmente recanti il logo di D&D©, per portare con eleganza la propria passione per il gioco di ruolo più famoso al mondo anche nella vita di tutti i giorni e non solo al tavolo da gioco.“Noi di Poliniani”, ha dichiarato Corrado Polini, AD di Poliniani Editore, “siamo entusiasti dell’accordo stretto tra Wizards of the Coast e la nostra realtà. Ci siamo sempre concentrati sul realizzare prodotti di alta qualità, fatti internamente dai nostri artigiani e rivolti alla sostenibilità ambientale. L’accordo si inserisce perfettamente in questa nostra visione, accordo che ha dato alla vita la linea di prodotti ‘D&D© by Poliniani’. Ciò a cui abbiamo lavorato e lavoreremo nei prossimi anni, ha l’obiettivo di sviluppare sempre più novità e design originali, col lustro e la qualità di un brand straordinario come D&D©.A Lucca Comics 2022, che ringraziamo sentitamente per la sempre presente vicinanza, sbarcheremo con le anteprime dei prodotti D&D© by Poliniani del 2022, tuttI in edizione limitata e numerata. Oltre a ciò, e a moltissime novità editoriali, porteremo anche numerosi laboratori gratuiti per bambine e bambini, che tratteranno temi sia editoriali che appartenenti al mondo ludico. per i dettagli, ci vediamo a Lucca!"Poliniani Editore nasce a Milano nel 2016, pubblicando sul formato interattivo QUART, fatto a mano e a impatto zero. Nel 2019, Poliniani si trasferisce a Verona, acquistando la prima stampante per iniziare ad autoprodurre i propri titoli, sempre nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità produttiva. Autore dopo autore, grazie anche ad un modus operandi alternativo rispetto al settore e più incentrato sulla persona, Poliniani Editore inizia a pubblicare titoli di qualità, scritti da personalità importanti della cultura pop: Barbarscura X, Emanuela Pacotto, Rick DuFer, Wallie, Sinister, Gio Pizzi, Gianluca Iacono, Quei due sul server e molti altri.Nel 2021 Poliniani diventa S.r.l., ridefinendo la propria missione nel mondo editoriale diventando centro di ricerca europeo certificato da MIUR/CINECA grazie anche alla partnership con il Centro di Ricerca Lo Stilo Di Fileta.Poliniani promuove un’editoria equa e sostenibile, scientifica, artistica e di elevato profilo culturale; questi pilastri servono per strutturare il concetto di libreria intorno al brand, inteso come raccolta e spazio culturale ampio, visivamente e concettualmente coerente, di scritti che toccano argomenti e generi disparati, ma accomunati dai valori della casa editrice.

In conformità con quanto stabilito dall'accordo di licenza, la lineup di prodotti sarà composta da una serie di accessori in cuoio e pelle, realizzati da artigiani italiani, tutti recanti il logo D&D. La tua passione per il gioco di ruolo più famoso al mondo non deve limitarsi al solo tavolo da gioco, mostrala con eleganza e orgoglio ogni giorno e in ogni situazione sociale, con i prodotti D&D by Poliniani.

Il catalogo dei prodotti D&D by Poliniani disponibili al lancio di questa collaborazione è composto da:

ARSELIA , un’elegante scarsella in cuoio borchiato brandizzata D&D, realizzata artigianalmente, perfetta per portare sempre con te il tuo set di dadi fortunato, poiché non sai mai quando avrai bisogno di lanciare un 20 naturale.

TABUS, un prezioso e robusto vassoio lancia dadi in cuoio borchiato brandizzato D&D©, realizzato artigianalmente, da usare come protezione pettorale per resistere alle frecce scagliate dagli orchi, o più semplicemente per donare fascino e valore anche alla più caotica sessione di gioco in taverna.

FILOS, forse non saranno magici, ma questi bracciali in cuoio brandizzati D&D e realizzati artigianalmente sono così affascinanti che non potranno non donare un bel +2 al tuo Carisma, ogni volta che li sfoggerai in qualsiasi situazione mondana in cui verrai a trovarti. Trasforma la riunione in ufficio in un ballo di corte!

MEMOR, uno splendido ciondolo in cuoio brandizzato D&D, realizzato artigianalmente, che griderà al mondo la tua passione per Dungeons & Dragons. Alcuni sostengono che sia in grado di deflettere i colpi dei nemici... Sarà vero?

MASTER, un pregevole portachiavi in cuoio brandizzato D&D e realizzato artigianalmente, per avere sempre con te le chiavi di tutte le porte segrete del dungeon che chiami casa.

Nei mesi a venire, il catalogo D&D by Poliniani si arricchirà ulteriormente, ampliando la gamma di prodotti di fascia alta, con accessori prestigiosi realizzati sempre artigianalmente in materiali di pregio, a cui si affiancherà tutta una serie di accessori più mondani, come ad esempio articoli di cancelleria, notebook e agende.









Potrai trovare i prodotti della linea D&D by Poliniani sullo store online di Poliniani Editore, presso i migliori negozi e presso gli stand di Poliniani alle seguenti fiere:

Lucca Comics&Games: 28 Ottobre - 1 Novembre

28 Ottobre - 1 Novembre Gardacon: 12-13 Novembre

12-13 Novembre Milan Games Week: 25-27 Novembre

