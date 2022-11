ALLA MILAN GAMESWEEK BEN 7 ESCLUSIVE FUNKO POP!

STAND E11, PADIGLIONE 12 DI FIERA MILANO RHO

A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2022 BEN 7 ESCLUSIVE FUNKO POP!

Dal Pop! che celebra i 40 anni di E.T. a quello di Freddie Mercury con tanto di corona e mantello, disponibili per l’acquisto soltanto nei tre giorni di festival. Inoltre, sarà presente anche Loungefly, la nuova linea di borse, zaini e accessori in pelle vegana firmata Funko





È l’appuntamento più atteso dagli appassionati di videogames ed esports, ma anche di comics e boardgames, oltre che di cinema e serie tv. Si tratta di Milan Games Week & Cartoomics, nel quale si potrà trovare tutto il mondo Funko. Non è un caso quindi se, grazie alla collaborazione con Manicomix - il primo distributore di fumetti in Italia - saranno ben 7 i Pop! in esclusiva, disponibili per l’acquisto fisico solo durante i tre giorni della manifestazione, che faranno la felicità della miriade di affezionatissimi fan. Dal 25 al 27 novembre, quindi, basterà fare un salto a Fiera Milano Rho - Padiglione 12, Stand E11 per accaparrarsi dei veri pezzi da collezione.



Direttamente dal mondo Disney, il primo Pop! in esclusiva è quello di Miguel del film Pixar Coco. Saranno disponibili anche il Grillo Parlante e il Gatto Lucifero, tratti dai classici Pinocchio e Cenerentola, e infine il Diavolo Kronk dal cult Le Follie dell’Imperatore. Il pezzo forte è sicuramente lui: in occasione dei 40 anni dall’uscita, ecco il Pop! di E.T. immortalato mentre usa le sue particolari abilità. Una vera chicca!

E non finisce qui: dalla classe 1B di My Hero Academia, c’è anche il Pop! di Juzo Honenuki. Raffigurato con il suo costume da eroe, è un oggetto immancabile nella collezione di ogni fan della scuola di supereroi più famosa del mondo. Ultimo, ma non per importanza, un vero must have per tutti i fan del classic rock: il Pop! di Freddie Mercury della collezione Diamond Glitter. Una versione imperdibile in cui il leggendario cantante è raffigurato con corona e mantello, proprio come usava fare alla fine di ogni concerto live dei Queen.



Oltre agli intramontabili Funko Pop! - le statuine in vinile più riconoscibili nel panorama del collezionismo - il pubblico di Milan Games Week & Cartoomics 2022 potrà anche trovare in anteprima con i nuovissimi Funko Games, giochi di società adatti a tutte le età che promettono divertenti ore in compagnia di parenti e amici. E non solo: un intero corner sarà tutto dedicato a Loungefly, la linea di borse, zaini e accessori in pelle vegana ideali per chi ama sfoggiare la propria passione con stile.



Insomma, viste le interessanti premesse, lo Stand E11 del Padiglione 12 di Fiera Milano Rho sarà particolarmente frequentato. Non resta altro che iniziare il countdown in vista del 25 novembre!





