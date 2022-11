GTA Online: l'evento dei colpi culmina con una nuova sfida

L'evento dei Colpi culmina con una nuova sfida



Sblocca una ricompensa speciale della community, acquista la nuova Übermacht Sentinel Classic widebody da Benny's, sconti per il Black Friday e altro ancor





Due anni fa, la community di GTA Online ha demolito l'obiettivo di 100 miliardi di GTA$ nella Sfida dei Colpi, raggiungendo mille miliardi di GTA$. Quest'anno, per concludere degnamente l'evento dei Colpi, sfidiamo tutti i ladri, i piloti, gli hacker e gli strateghi di tutta Los Santos e Blaine County a provare a raddoppiare i risultati precedenti.

Metti alla prova il tuo istinto criminale nella nuova Sfida dei Colpi. Accumula un bottino totale di DUEMILA MILIARDI di GTA$ insieme alla community durante questa settimana per sbloccare una ricompensa speciale, che riceverai più avanti quest’anno.



Partecipa a qualsiasi colpo conclusivo fino al 30 novembre per contribuire all'obiettivo della community. Inoltre, questa settimana è possibile ottenere GTA$ e RP doppi nel Colpo alla Pacific Standard (e ricevere la Maglia Pacific Standard completando il colpo conclusivo).

Sono disponibili GTA$ e RP doppi anche in tutte le missioni di preparazione dei Colpi classici e il 50% di GTA$ e RP in più su tutte le missioni preliminari de Il colpo dell'apocalisse.



È ora disponibile la Übermacht Sentinel Classic widebody



La Übermacht Sentinel Classic era già quella sorta di tela bianca che i fanatici dei rally e delle modifiche ricevono in dono dal cielo una volta ogni generazione. Come migliorarla ancora? Solo Benny lo sa...

Migliora la tua Übermacht Sentinel Classic con una modifica widebody da Benny's Original Motor Works.



Ottieni la Maglietta Wasted! e la Maglietta Rampage



Dopo aver intascato il sudato denaro di un Colpo potresti andare da Ponsonbys e comprarti qualche vestito di classe, ma niente batte il fascino delle cose regalate. Gioca a GTA Online durante questa settimana per ottenere in gioco due magliette con simboli emblematici dei 25 anni della storia di Grand Theft Auto: la Maglietta Wasted! e la Maglietta Rampage. Per queste non serve denaro rubato.



Riscatta la Maglia Pacific Standard



Svuotando la banca nel Colpo alla Pacific Standard otterrai la Maglia Pacific Standard, con cui beffarti delle tue vittime in giacca e cravatta, sfoggiare la tua reputazione criminale e portare il simbolo di una banca internazionale, il tutto contemporaneamente.



150% di GTA$ e RP in più negli inseguimenti



I criminali di successo sono tali solo finché la fuga riesce. Allenati a evitare l'arresto correndo contro altri piloti e la LSPD negli inseguimenti per ottenere il 150% in più di GTA$ e RP per tutta la settimana.



Guardie e associati ottengono il 150% di GTA$ in più



Non si può gestire un'azienda quando si è sepolti nel cimitero di Vinewood. Per fortuna è facile restare vivi se si addestrano colleghi in grado di scorgere potenziali minacce mentre il CEO si dedica alle cose importanti: estorcere denaro ed evadere le tasse. Questa settimana i profitti si estendono a guardie e associati, che otterranno il 150% in più del loro normale salario.





150% di GTA$ e RP in più nelle missioni di Madrazo



Per l'affarista Martin Madrazo, il confine tra amici e nemici è labile tanto quanto la sua pazienza. Questa settimana entra nelle sue grazie completando le sue missioni, da cui otterrai il 150% di GTA$ e RP in più.





150% di GTA$ e RP in più nella modalità Competizione Velocità esplosiva (Remix)



Il multitasking si impara, ma è sorprendente quante cose si riescono a fare contemporaneamente con la giusta quantità di pressione. Ad esempio, guidare l’MTL Dune su un tracciato sospeso in aria mentre delle Scramjet attaccano da tutti i lati.

Sopravvivi, attacca e difendi in questa appagante modalità Competizione per ottenere, fino al 30 novembre, il 150% di GTA$ e RP in più.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Fai visita a Simeon per ammirare alcune auto di lusso acquistate "legalmente". Il signor Yetarian ama vedere il denaro... cioè, le persone... entrare nel suo autosalone. Guida queste auto in giri di prova di cinque minuti, guardane le statistiche o acquistale direttamente:





Bravado Buffalo STX bianco ghiaccio metallizzato

Maxwell Vagrant di colore giallo con livrea Riserva naturale

Vulcar Warrener HKR nero classico

Vapid Flash GT rosso metallizzato con livrea Bandiere classiche con strisce

Canis Seminole Frontier verde scuro metallizzato

Statua di pantera garantita una volta alla settimana in The Cayo Perico Heist

50% di GTA$ bonus in Colpo alla Fleeca, Evasione, Irruzione ai laboratori Humane, Finanziamento stupefacente e Colpo alla Pacific Standard

Giubbotti da lavoro e caschi antiproiettile gratuiti, oltre a maglietta e cappellino Still Slipping tie-dye

Reputazione doppia in tutte le gare dell'Autoraduno di LS

Bonus aggiuntivi per gli abbonati

Obey Omnis e-GT – 40% di sconto

Bravado Greenwood – 40% di sconto

Dinka Kanjo SJ – 40% di sconto

Lanciagranate EMP compatto – 40% di sconto

Fucile pesante - 40% di sconto

Storditore - 40% di sconto

Catenine - 50% di sconto

Buckingham Luxor – 40% di sconto

Buckingham Luxor Deluxe – 40% di sconto

Buckingham Swift - 40% di sconto

Buckingham Swift Deluxe - 40% di sconto

Declasse Scramjet – 50% di sconto

Mammoth Avenger - 50% di sconto

Pegassi Toreador - 50% di sconto

Pegassi Oppressor – 50% di sconto

Pegassi Oppressor Mk II – 50% di sconto

Decorazioni per l’attico di lusso del casinò - 50% di sconto

RO-86 Alkonost – 50% di sconto

HVY Chernobog – 50% di sconto

Pegassi Torero XO – 40% di sconto

Benefactor SM722 – 40% di sconto

Benefactor LM87 – 40% di sconto

Autosalone Luxury AutosNon appiccicarti troppo alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos mentre controlli le statistiche della Enus Deity e della Imponte Deluxo, entrambe acquistabili direttamente sul posto.Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Vysser NeoIl veicolo trofeo della settimana dell'Autoraduno di LS è per soli vincitori. Vinci una gara delle serie di inseguimenti per cinque giorni consecutivi per ricevere la Vysser Neo, una piccola ma potente auto sportiva con tutte le curve al posto giusto.Fai un salto all'Autoraduno di LS per fare un giro nell'area di prova con la Benefactor SM722, la Pegassi Torero XO e la Benefactor LM87. Guida per puro piacere o fai il pieno di adrenalina nelle Corse ai checkpoint e nelle Prove a tempo. Puoi acquistare le auto che ti piacciono direttamente sul posto: sono tutte e tre scontate del 40% grazie agli speciali sconti per il Black Friday, disponibili dal 25 al 28 novembre.Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Progen T20Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per tentare la sorte con un giro alla ruota fortunata. Il primo premio di questa settimana è la Progen T20, un'elegante supercar talmente bella che resterai più tempo del solito nel garage per ammirarla.Gli abbonati a GTA+ possono sfruttare al massimo l’evento dei Colpi con un elicottero Buckingham SuperVolito e la suite attico 1 di Eclipse Towers. Inoltre, ottieni un cambio di stile gratuito per l'appartamento per una delle tre suite attico di Eclipse Towers, oltre a:Visita la pagina di GTA+ per scoprire tutti i vantaggi dell'abbonamento GTA+ disponibili fino al 12 dicembre. Per saperne di più su come sfruttare al massimo l'abbonamento GTA+, dai un'occhiata alla Guida a GTA+.SCONTIAmplia le tue attività e trova una sede per i tuoi traffici di armi e veicoli, grazie allo sconto del 50% sui bunker e del 40% sulle autofficine. Gli sconti si applicano anche alle relative migliore e modifiche.Inoltre, approfitta dello sconto del 40% su Obey Omnis e-GT, Bravado Greenwood, Dinka Kanjo SJ e su tutte le armi di The Contract (lanciagranate EMP compatto, storditore e fucile pesante). Dopo aver migliorato le tue attività, ampliato il tuo parco veicoli e potenziato il tuo arsenale, procurati anche un look all'altezza grazie allo sconto del 50% sulle catenine.SCONTI PER IL BLACK FRIDAYLascia stare la tenda e le sedie pieghevoli e salta le caotiche code del Black Friday. Non ti serviranno per godere di questi speciali sconti, disponibili dal 25 al 28 novembre:50% di sconto Galaxy Super Yacht50% di sconto Migliorie e modifiche per il Galaxy Super Yacht50% di sconto Imponte Deluxo40% di sconto Imponte Ruiner 2000E inoltreVantaggi di Prime GamingI giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 125.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, giocando in qualsiasi momento tra il 3 novembre e il 7 dicembre, riceveranno un bonus unico per l'accesso di 500.000 GTA$ per essere abbonati a Prime Gaming. Chi è anche membro di GTA+ riceverà un ulteriore bonus di 500.000 GTA$.Tutti i bonus in GTA$ saranno depositati presso il tuo conto alla Maze Bank entro 72 ore dall’inizio del prossimo evento settimanale. Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.Consulta il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

