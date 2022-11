HASBRO SBARCA ALLA MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS

HASBRO SBARCA PER LA PRIMA VOLTA ALLA MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS

Per la prima volta in assoluto, con il supporto di Legacy Distribution, Avalon Hill, Hasbro Gaming, Nerf e Hasbro Fan arrivano alla Milan Games Week & Cartoomics con uno stand di 620 mq suddiviso in 6 diverse aree, presenza in Casa eBay e moltissime attività dedicate. Protagonisti i mitici HeroQuest e Betrayal at House on The Hill, ma anche il nuovo Cluedo Escape, Monopoly Stranger Things e Monopoly Roblox. Per gli appassionati di supereroi e saghe stellari tanti appuntamenti con Hasbro Fan, tra esclusive e action figure Marvel, Star Wars e Transformers.





Si avvicina la Milan Games Week & Cartoomics, che dal 25 al 27 novembre per la prima volta in assoluto occuperà quattro padiglioni della Fiera Milano Rho. Uno tra gli eventi più attesi dell’anno da tutti gli amanti di giochi, videogiochi e mondo fantasy durante il quale Hasbro sarà protagonista con anteprime, esclusive e ospiti di rilievo.



Tutti gli appassionati di boardgame non dovranno far altro che raggiungere le immersive e magiche aree dedicate ad Avalon Hill e Hasbro Gaming, nel padiglione 12 - Electric Town: Comics & Games - uno stand di ben 440 mq suddiviso in 4 diverse aree, del tutto dedicate ai giochi da tavolo che hanno colpito e segnato l’immaginario di diverse generazioni.



A cominciare dall’avventura che sarà possibile vivere nell’area dedicata a Betrayal at House on the Hill (stand K36), in cui gli appassionati potranno provare il gioco all’interno di una fedele riproduzione della più celebre casa del terrore e sfidarsi tra cosplayer. Si passa poi all’immersivo universo di HeroQuest, al quale, Giovanni Zaccaria, meglio conosciuto come Zeth Castle e il Master of Masters Andrea Rossi, dedicheranno un incontro sabato 26 presso lo stand di Casa eBay. Inoltre, Hasbro porterà in fiera una demo del Sistema Base e l’espansione in italiano lanciata quest’anno HeroQuest: Frozen Horror. In un’area dedicata (stand M42) e sotto la guida del Master of Masters, Andrea Rossi e del grande esperto Daniele Daccò, conosciuto come "Rinoceronte", si darà la possibilità di provare importanti novità. Tra queste, l’anticipazione di HeroQuest: La Maga dello Specchio, l’espansione chiave del 2023! Da segnare in agenda l’appuntamento di venerdì 25 con Dario Moccia che, insieme ad altri ospiti, metterà alla prova le sue capacità con HeroQuest all’interno del Creator District per sconfiggere il malvagio esercito di Zargon.





Infine, i veri fan di Dungeons & Dragons, sabato 26 potranno partecipare all’esclusivo unboxing e alla prima demo di The Yawning Portal, il nuovo gioco in uscita nel 2023 ambientato all’interno dell'iconica taverna D&D, alla presenza del Dottor Morgan e i dei D20 Nation.





Ma le novità non finiscono qui: per gli amanti del mistero e degli enigmi arriva Cluedo Escape - Il tradimento a Villa Tudor, il nuovo gioco in formato escape con dinamiche collaborative e un tabellone che si costruisce mano a mano che si scoprono i segreti nascosti di Villa Tudor. In fiera, vi sarà un’area completamente dedicata a questa novità con un’esperienza simulativa del gioco in stile Escape Room (stand K35), che darà un assaggio di quello che vuol dire ricevere un invito enigmatico nella famosa Villa e trasformarsi in astuti detective. Non mancheranno i tavoli Hasbro Gaming, in cui si potranno provare le ultime edizioni del gioco in scatola per eccellenza: Monopoly Roblox e Monopoly Stranger Things, gli incalzanti giochi di carte Grandma-Jong e 5Alive, l’innovativo Jenga Maker, gli intriganti Trivial Pursuit e Cluedo Harry Potter e moltissimi altri giochi che sapranno appassionare tutti quanti, dai più grandi ai più piccini (stand M32 e M36).

Lo stand di Hasbro FAN (stand J44) sarà il punto di ritrovo degli appassionati dell’universo Marvel, Star Wars, Transformers e Dungeons & Dragons. Durante i tre giorni della manifestazione, Daniele Daccò intratterrà il pubblico con dei quiz che metteranno a dura prova i fan dell’universo Marvel e Star Wars. Per festeggiare il 60° compleanno di Spider-Man i visitatori potranno provare l'ebbrezza di entrare all’interno della confezione a misura d’uomo dell’action figure Marvel Legends di Spider-Man - The Amazing Fantasy. Visto il grande successo del film Black Panther: Wakanda Forever, le figure e la replica dedicate al movie saranno protagonisti all’interno dello stand, i fan potranno anche provare le repliche premium Marvel Legends. Chi sarà degno di sollevare il Mjolnir?



I visitatori potranno immergersi ancora di più nella “galassia lontana lontana” con l’arrivo allo stand dei costuming fan group ufficiali di Star Wars e, per chi volesse passare al lato oscuro, sarà disponibile un pack real size dell’action figure di Darth Vader: i visitatori potranno indossare l’elmo di Darth Vader e impugnare la sua lightsaber della linea Black Series.E non finisce qui, l’hype in vista del film “Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri” in uscita a marzo 2023 è alle stelle e per stemperarla Hasbro Fan avrà in esposizione, in anteprima esclusiva, la replica da collezione del Cubo Gelatinoso e nuovisismi dadi convertibili del movie, in arrivo il prossimo anno!



Nell’area streaming dello stand Hasbro FAN, ogni giorno ci saranno unboxing live di repliche e action figures esclusive con famosi content creator, i visitatori, inoltre, potranno scoprire la linea di Marvel Legends dei personaggi di Wakanda Forever, la linea dedicata al 60° anniversario di Spider-Man, e molto altro. Infine, allo stand Nerf (M26) i fan di Fortnite, Minecraft e Roblox avranno finalmente l’occasione di sentirsi parte del loro videogame preferito e cimentarsi in sfide con i blaster Nerf e, come in ogni sfida che si rispetti il talento verrà premiato con uno sconto dal 10% al 15% sull’acquisto dei blaster in base al punteggio realizzato.



Le star di YouTube e content creator Kendal e LorenzIST saranno ospiti d’eccezione allo stand nel pomeriggio del sabato e tutti i fan sono invitati per una sessione di meet & greet e firma blaster.

Altre News per: hasbrosbarcaallamilangamesweekcartoomics