BATTLEFIELD 2042 STAGIONE 3: ESCALATION LANCIATA OGGI

La Stagione 3 presenta una nuova mappa, uno Specialista, armi multiple, un carro armato unico e 100 nuovi livelli nel Battle Pass. Guarda il trailer della Stagione 3: Escalation qui. Oggi viene lanciata la Stagione 3: Escalation di Battlefield™ 2042. La Stagione 3 introduce una nuova mappa, uno Specialista, un'arma, un veicolo e 100 livelli di contenuti del Battle Pass. I contenuti principali includono il nuovo Specialista, armi, cosmetici e altro ancora, tutti disponibili per i giocatori come parte del livello gratuito del Battle Pass di Battlefield 2042. Ulteriori oggetti cosmetici sono disponibili con la versione Premium del Battle Pass. Nella Stagione 3, la lotta viene portata nelle selvagge terre svedesi nella nuova mappa Testa di Ponte. Lungo il terreno sono disseminati impianti di produzione semi-automatici di armi ad alta tecnologia. I giocatori dovranno navigare tra gli scontri ravvicinati e prendere decisioni tattiche per raggiungere la vittoria, potenziata dalla potenza di fuoco introdotta dalle nuove armi della Stagione 3. Le armi della Stagione 3 sono caratterizzate dalla capacità di creare danni elevati e da una maggiore attenzione alla tattica. Il Rorsch Mk-4 Railgun presenta diverse modalità di fuoco in un pacchetto all'avanguardia; i giocatori che riusciranno a padroneggiare i suoi tempi di ricarica si troveranno tra le mani una grande versatilità e potenza. Lo Smart Shotgun NVK-S22 è un fucile semiautomatico compatto, mentre la Pistola Bullpup NVK-P125 è progettata appositamente per le lunghe distanze. Anche i coltelli da lancio, classici di Battlefield, si sono aggiunti all'elenco delle armi. Il nuovo Specialista di Battlefield 2042, Rasheed Zain, utilizza il suo fucile XM370A Airburst per stanare gli avversari dal nascondiglio. Adatto a guidare le prime linee, Zain può recuperare e ricaricare rapidamente la salute dopo aver eliminato un nemico. Affrontate gli avversari con il nuovo carro armato EMKV90-TOR, che dispone di diverse modalità, consentendo ai giocatori di muoversi rapidamente con la modalità Mobilità o di infliggere danni con la più lenta modalità Assedio. Questo carro armato rivoluzionario è dotato di un sistema di rilevamento che avvisa i giocatori degli attacchi in arrivo. La Stagione 3: Escalation porta anche nuovi Incarichi che offrono ai giocatori l'opportunità di guadagnare altre armi Vault, come l'XM8 LMG e l'A-91, e ancora di più ne arriveranno nei futuri aggiornamenti della Stagione 3. Ulteriori aggiornamenti in arrivo per la Stagione 3 includono l'attesissimarielaborazione degli Specialisti, con il passaggio a un sistema basato sulle classi e una serie di aggiustamenti al bilanciamento, oltre alla rielaborazione delle mappe di lancio Manifest e Breakaway. I nuovi giocatori possono provare gratuitamente la Stagione 3 e il resto di Battlefield 2042 per un periodo limitato a partire da questo dicembre. Sia su Xbox, PC (Steam) o PlayStation, i giocatori potranno immergersi nell'azione del gioco e in diversi miglioramenti e contenuti. L'accesso gratuito sarà disponibile nelle seguenti date: Xbox: Giorni di accesso gratuito, dall'1 al 4 dicembre

Steam: Weekend gratuito, 1-5 dicembre

PlayStation: Accesso gratuito, 16-23 dicembre Per saperne di più sulla Stagione 3: Escalation, visitate qui. Per ulteriori informazioni sui periodi di accesso gratuito a Battlefield 2042, visitate qui.

