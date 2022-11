BATTLEFIELD 2042 STAGIONE 3: ESCALATION, AL VIA IL 22 NOVEMBRE

BATTLEFIELD 2042 ALZA LA POSTA IN GIOCO NELLE SELVAGGE TERRE SVEDESI NELLA STAGIONE 3: ESCALATION, AL VIA IL 22 NOVEMBRE La Stagione 3 conterrà la mappa Testa di Ponte, lo Specialista Rasheed Zain, più armi, un carro armato multimodale unico, un Pass Battaglia, l'attesissimo rework dello Specialista e molto altro ancora. Nuovi giocatori: Entrate gratuitamente in Battlefield 2042 questo dicembre Electronic Arts e il team di Battlefield hanno rivelato oggi la Stagione 3: Escalation di Battlefield™ 2042. Disponibile dal 22 novembre, questa stagione offre ancora più contenuti al gioco, tra cui l'aggiunta di opzioni ad alta potenza di fuoco all'arsenale dei giocatori, alzando ulteriormente la posta in gioco nella guerra di terra. La Stagione 3 includerà una nuova mappa, uno Specialista, armi, veicoli e molto altro ancora, compresi 100 nuovi livelli di contenuti del Battle Pass. Tutti i contenuti fondamentali per il gioco saranno disponibili per tutti i giocatori come parte del livello gratuito del Battle Pass di Battlefield 2042. Ulteriori oggetti cosmetici sono ottenibili con la versione Premium del Battle Pass.

Guarda il trailer del gameplay di Battlefield 2042 Season 3: Escalation QUI.

Nella Stagione 3, i giocatori potranno combattere nelle terre selvagge della Svezia con la nuova mappa Testa di Ponte, caratterizzata da impianti di produzione semi-automatici di armi ad alta tecnologia. Il nuovo Specialista ed esperto di sicurezza di origine egiziana Zain è abile a stanare i nemici fuori dal nascondiglio con il suo fucile XM370A Airburst. Grazie alla sua perseveranza sotto pressione, Zain può ricaricare immediatamente la sua salute dopo aver eliminato un nemico. La Stagione 3 include anche diverse armi e un classico da lancio; con queste aggiunte si punta a danni elevati e a un maggior numero di colpi tattici. Il Rorsch Mk-4 Railgun lancia proiettili incredibilmente veloci e dispone di diverse modalità di fuoco: i giocatori che riescono a controllare i tempi di ricarica troveranno versatilità e potenza in quest'arma all'avanguardia. Il fucile semiautomatico a doppia canna NVK-S22 Smart Shotgun è abbastanza compatto e agile da permettere agli utenti di tendere imboscate in situazioni ravvicinate. La pistola a canna lunga NVK-P125 Bullpup è un'arma ideale per gli scontri a distanza. Oltre alle armi, in questa stagione negli arsenali di Battlefield 2042 arriveranno anche i coltelli da lancio. Il carro armato multimodale EMKV90-TOR offre un modo versatile per muoversi nella zona di combattimento, creando scompiglio. L'EMKV90-TOR ha due modalità: La modalità Mobilità, che enfatizza la rapidità, e la modalità Assedio, che rallenta il carro armato fino a ridurlo a una striscia, ma gli permette di infliggere danni immensi. Inoltre, questo carro armato è dotato di un sistema speciale che rileva la fonte degli attacchi in arrivo entro un certo raggio e li visualizza nell'HUD. I giocatori che cercano un maggior avanzamento in Battlefield 2042 troveranno molto da fare in questa stagione. Oltre al Battle Pass, nuove assegnazionioffriranno altre armi Vault, come l'XM8 e l'A-91, e altre ancora arriveranno con i futuri aggiornamenti della Stagione 3. Gli aggiornamenti in arrivo nella Stagione 3: Escalation includono l'attesissima rielaborazione degli Specialisti, con il passaggio a un sistema basato sulle classi e una serie di aggiustamenti del bilanciamento, oltre alla rielaborazione delle mappe di lancio Manifest e Breakaway. I nuovi giocatori possono provare la Stagione 3 e il resto di Battlefield 2042 gratuitamente per un periodo limitato a partire da questo dicembre. Su Xbox, PC (Steam) o PlayStation, i giocatori potranno provare il gioco e le sue molteplici stagioni ricche di miglioramenti e contenuti. L'accesso gratuito sarà disponibile nelle seguenti date: Xbox: Giorni di gioco gratuito, dall'1 al 4 dicembre

Steam: Weekend gratuito, 1-5 dicembre

PlayStation: Accesso gratuito, 16-23 dicembre Per saperne di più sulla Stagione 3: Escalation, visitate qui. Per ulteriori informazioni sulla prova gratuita di Battlefield 2042, visitate qui.

