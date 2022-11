Samsung protagonista nel Metaverso e alla Milan Games Week

Dal 25 al 27 novembre, Samsung, Tech & Innovation Partner della Milan Games Week, entra nel Metaverso con “Samsung Smart Adventure”, la sfida tutta virtuale che offre la possibilità di partecipare all’esclusivo Smart Adventure Party di domenica 27 novembre con lo speciale Dj Set di Hell Raton.

Samsung sarà presente anche in fiera al padiglione 20 presso lo stand di Dive, dove, tramite i device Samsung, si potrà giocare nel metaverso e incontrare ospiti d’eccezione

tra cui i pro players del team Samsung Morning Stars e,al padiglione 16, lo streamer Dario Moccia.

Samsung Electronics Italiaè Tech & Innovation partner ufficiale diMilan Games Week & Cartoomics, il più importante evento italiano dedicato al gaming e agli Esports, di scena da venerdì 25 a domenica 27 novembre a Milano. In questa edizione Samsung porterà tutti gli appassionati a sfidarsi nelMetaverso per giocare nello spazio “Samsung Smart Adventure” e provare a vincere i biglietti per l’esclusivoSmart Adventure Party di domenica 27 novembre.

Il gaming è da tempo al centro dell’innovazione di Samsung e in questo ambito il brand si impegna a fare la propria parte per accompagnare e prevedere le evoluzioni di un mondo che si basa sempre più su esperienze immersive multi-device, incredibilmente straordinarie e coinvolgenti, dove la tecnologia assume un ruolo fondamentale.

Con “Samsung Smart Adventure” tutti gli utenti potranno vivere un’avventura unica nel Metaverso di Samsung. Attraverso l’App SmartThings sarà possibile accedere ad una serie di giochi a tempo in cui sfidarsi con l’aiuto dell'avatar di G-NUSMAS, il piccolo alieno, mascotte di Samsung, che supporta i players. G-NUSMAS, però, deve a sua volta essere aiutato a raggiungere Milan Games Week perché è rimasto bloccato su Roblox. Tramite l’app SmartThings i giocatori potranno completare missioni e collezionare le SmartThings coin, ma, tra un livello e l’altro, si imbatteranno in sfide cronometrate in cui vedranno diminuire le loro monete.







Per i players, oltre alla soddisfazione di dare una mano a G-NUSMAS, ci sarà anche un’altra opportunità: inoltrandosi nel metaverso si avrà la possibilità di vincere i biglietti per l’esclusivoSmart Adventure Party con lo speciale Dj Set di Hell Raton presso la SmartThings Home Samsungdomenica 27 novembre dalle ore 21:30.

Samsung sarà, inoltre, presente in Fiera Milano Rho al padiglione 20, dedicato agli Esports, presso lo stand di Dive (E35 G36), dove, durante i tre giorni, si alterneranno incontri e ospiti d’eccezione tra cui i pro players del team Samsung Morning Stars. Presso lo stand di Dive sarà possibile partire alla scoperta di un luogo creato all’insegna del design, della creatività e della tecnologia che permetterà di esplorare tutto l’universo Samsung.







Tra gli appuntamenti imperdibili, l’intervento dello streamer Dario Moccia, che il25 novembre alle ore 17.30, nel suo spazio presso il padiglione 16, presenterà anche una live del nuovo gioco di Samsung nel Metaverso.

