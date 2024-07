Samsung - arriva Galaxy Z Fold -, produttività su grande schermo elevata dall'A

Galaxy Z Fold6 consente non solo di creare contenuti ma anche di fruirne al meglio delle possibilità.

Attualità - Lanciato sul mercato con il consueto ed atteso evento Galaxy Unpacked, il foldable di Samsung Galaxy Z Fold6 apre, assieme al ‘fratello’ dalle dimensioni più compatte Galaxy Z Flip6, una nuova frontiera dell’intelligenza artificiale integrata su mobile. Galaxy Ai, il sistema di intelligenza artificiale firmato Samsung Electronics, lanciato ad inizio 2024 sulla serie S24, è oggi infatti ulteriormente migliorato sui modelli pieghevoli. In particolare, Galaxy Z Fold6 offre una serie di funzionalità e strumenti potenziati dall'Ai che ottimizzano l’utilizzo del grande schermo e incrementano significativamente la produttività. Assistente Note su Samsung Notes offre la possibilità di usufruire, in maniera facile e veloce, di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. Inoltre, una nuova funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente in Note.

I testi nei file PDF possono essere tradotti e sovrapposti perfettamente quando si apre il file tramite la funzione di traduzione in sovrimpressione PDF in Notes. La nuova funzionalità Compositore della tastiera Samsung permette di generare testo per e-mail e post social attraverso il suggerimento di semplici parole chiave. È possibile addirittura scegliere il tono del testo che verrà composto dall’Ai, ad esempio, per i social media, Compositore crea un testo che riflette il tono dell’utente grazie all’analisi dei post precedenti.

Galaxy Ai ha anche migliorato la comunicazione senza barriere su Z Fold6, come spiega ai microfoni dell’Adnkronos Nicolò Bellorini, Vice president divisione MX di Samsung Electronics Italia: “Anche l’esperienza di traduzione simultanea è agevolata grazie alle caratteristiche della funzione Interprete sui foldable, che offrono la possibilità di visualizzare la traduzione nelle due lingue sia sullo schermo principale che sul display esterno per interazioni più naturali, agevolando così entrambi gli interlocutori”. Interprete offre anche una traduzione unidirezionale, in modo da facilitare la comprensione durante le lezioni o qualsiasi altro tipo di presentazione. Traduzione Live, che traduce le telefonate direttamente sul dispositivo in tempo reale, viene ora esteso oltre l'app di chiamata nativa di Samsung ad alcune popolari app di terze parti.

Novità anche per quel che concerne la S Pen che, semplicemente passando il pennino sullo schermo del dispositivo, consente di accedere a comandi rapidi per attivare alcune funzioni. La Selezione intelligente espande ulteriormente l'esperienza della S Pen suggerendo funzioni utili come la traduzione, l'aggiunta di note e la nuovissima Bozza su immagine, alla quale basta un veloce schizzo o un disegno sullo schermo per generare diverse opzioni per la creazione di un'immagine. Galaxy Z Fold6 consente all’utente di migliorare il modo in cui lavora, gioca e rimane informato grazie alla partnership di lunga data di Samsung con Google. L'ultima app Google Gemini è completamente integrata nella nuova serie Z, e fornisce un assistente personale basato sull'intelligenza artificiale direttamente sullo smartphone.

La partnership permette un’altra interessante funzione, ovvero Cerchia e Cerca, che consente di effettuare una precisa ricerca di un oggetto, un monumento o un personaggio famoso semplicemente cerchiandolo sullo schermo dello smartphone. Dallo scatto della foto all'editing fino alla visualizzazione, ProVisual Engine, basato sull'intelligenza artificiale di Galaxy Z Fold6, porta la creatività a un livello superiore. L'esperienza di editing avanzata con Assistente Foto sul grande schermo aiuta a creare in maniera semplice contenuti di livello professionale. Studio ritratti crea una varietà di stili di ritratto diversi, come cartoni animati o acquerelli, per aumentare ulteriormente le possibilità creative. Per avere una visione ancora più dettagliata, Slow-mo istantaneo permette di rallentare istantaneamente un video generando fotogrammi aggiuntivi e mantenendo un'esperienza visiva fluida. Inoltre, è possibile salvare i nuovi contenuti o condividerli direttamente con amici e familiari.

Galaxy Z Fold6 consente non solo di creare contenuti ma anche di fruirne al meglio delle possibilità. Il nuovo pieghevole di Samsung offre inoltre un'esperienza di gioco migliorata, grazie al suo potente chipset e alla camera di vapore 1,6 volte più grande dando la possibilità di giocare più a lungo, pur mantenendo intatte le prestazioni. La grafica vivida e realistica è supportata dal Ray Tracing e prende vita su uno schermo da 7,6 pollici che offre un display più luminoso fino a 2.600 nit per un’esperienza di gaming più coinvolgente.