DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni video dietro le quinte

Nuovo video dietro le quinte dedicato a Chris Whiter, il premiato compositore del videogioco DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni

Outright Games, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, ha pubblicato oggi un nuovo video dietro le quinte dedicato al premiato compositore Chris Whiter e alla Fames Orchestra, autori della colonna sonora diDreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni. Il video mostra anche nuove sequenze di gioco con ancora più dettagli del Mondo nascosto e i quattro draghi protagonisti in azione.

Guarda il nuovo video qui

https://youtu.be/jrJunkQaIvo

Il video illustra la sessione di registrazione del tema musicale del gioco da parte di Chris, che inizia con un'energica sezione di archi e un crescendo di flauti. Il tutto accompagnato dalla splendida voce corale della rinomata cantante Sylvia Schmidt, sovrapposta alla melodia di corni maestosi, flauti celtici e fischietti. Da oltre vent'anni, Sylvia scrive, registra ed esegue musica jazz, classica e folk sia come solista che in numerose collaborazioni, come quella con il coro London Contemporary Voices.

Il video include anche nuove sequenze di gioco con Tuono e i suoi amici Ariete, Camaleonte, Wu e Wei mentre vagano tra i vari regni alla ricerca della famiglia dello stesso Tuono. I fan potranno scoprire altri dettagli del fantastico Regno di ghiaccio, oltre alle abilità di soffio di fuoco di Wu, Wei e Ariete in azione.

Chris Whiter è un compositore multimediale del Regno Unito, la cui stratificazione di trame strumentali e schemi ritmici è diventata un marchio di fabbrica delle sue composizioni. Nel mondo dei videogiochi, i suoi riconoscimenti in continua crescita includono la produzione della colonna sonora originale completa per gli acclamatiTransformers Battlegrounds e DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni.

"Comporre la musica per DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni è stato un vero privilegio e collaborare con il team fin dalle prime fasi dello sviluppo ha permesso di svilupparla parallelamente al gioco", ha dichiarato Whiter. "La sfida più ardua e difficile è stata assicurarsi di riflettere le musiche della colonna sonora originale, che sono davvero piacevoli da ascoltare e che volevo preservare per il nuovo mondo dei Draghi."

Ispirato alla serie originale di Dreamworks Animation,Dreamworks Dragons: The Nine Realms, il gioco consente di vivere un'ardente avventura in alcuni regni, tra cui fuoco e ghiaccio, in una missione per salvare la famiglia del drago Luce notturna, Tuono. I fan potranno vestire i panni del coraggioso Tuono e dei suoi amici Plowhorn, Feathers, Wu e Wei, sfoderando il proprio drago interiore nel tentativo di salvare i leggendari regni dei draghi.

Ambientato 1.300 anni dopo gli eventi diDragon Trainer, la serie animata DreamWorks Dragons: The Nine Realms è stata lanciata a dicembre 2021 riscuotendo subito un grande successo da parte di pubblico e critica. La quarta stagione è disponibile dal 17 novembre su Peacock e Hulu negli Stati Uniti, e su BBC iPlayer nel Regno Unito. In Europa, la serie è trasmessa su Rai Gulp in Italia, Clan in Spagna, Super RTL/TOGGO in Germania e Viaplay in Benelux, Polonia e Norvegia.

DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni

è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5, Nintendo Switch e PC.

