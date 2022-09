DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni disponibile

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, ha annunciato l'uscita di DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia e PC.





Per il trailer di lancio:https://youtu.be/Nw6wzQTJEZ8





Nel gioco, ispirato alla serie originale di Dreamworks AnimationDreamworks Dragons: The Nine Realms, i fan del celebre franchise assumeranno il controllo di una nuova generazione di draghi in un'incandescente avventura per salvare la famiglia di Tuono e l'intera razza dei draghi.

Ambientato 1.300 anni dopo gli eventi diDragon Trainer, il gioco consente di vestire i panni del coraggioso Luce notturna, Tuono, in compagnia dei suoi amici Ariete, Camaleonte e Wu & Wei, mentre uniscono le forze per sfoderare i loro poteri unici e potenziabili, svolazzando in tutto il regno per sconfiggere giganteschi draghi boss e scoprire cosa ha sconvolto le pacifiche terre dei draghi.

Ma i giocatori più esperti potranno mettersi ulteriormente alla prova nella "Modalità Sfida", in cui sarà possibile rigiocare i livelli con alcuni modificatori in grado di aumentarne la difficoltà. Mentre voleranno ed esploreranno i fantastici regni, i giocatori saranno accompagnati dalla splendida musica dell'acclamato compositore, Chris Whiter, che ha creato la musica orchestrale per il gioco.

"Siamo davvero felici di poter finalmente condividere DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni con tutti i giocatori", ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. "Collaborare con Universal per portare questi splendidi personaggi in un nuovo gioco assolutamente unico è stata un'esperienza davvero fantastica. I fan potranno divertirsi con un'avventura ricca d'azione, personaggi splendidi e battaglie avvincenti. Speriamo che saprà conquistare tutti!".

"Il franchise di Dragon Trainer continua a intrattenere e oltrepassare ogni limite mentre la storia si evolve verso un mondo moderno", ha dichiarato Jim Molinets, SVP of Production, Universal Games and Digital Platforms."DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni prende la fantastica narrazione e i personaggi per cui il franchise è conosciuto, trasportandoli in un nuovo mondo pieno di azione incandescente e avventure senza sosta, che continuerà a incantare il pubblico di tutto il mondo".

Ambientato 1.300 anni dopo gli eventi diDragon Trainer, la serie animata DreamWorks Dragons: The Nine Realms è trasmessa su Peacock e Hulu negli Stati Uniti, e su BBC iPlayer nel Regno Unito. In Europa, la serie è trasmessa su Rai Gulp in Italia, Clan in Spagna, Super RTL/TOGGO in Germania e Viaplay in Benelux, Polonia e Norvegia. La nuova stagione è ora disponibile in streaming.

Dreamworks Dragons: Leggende dei Nove Regni

è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5, Nintendo Switch, Stadia e PC.

