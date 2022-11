Destiny 2 - Evento per la community alla Gamesweek

BUNGIE

Destiny 2 - Evento per la community a Gamesweek Milano sabato 26/11 ore 14.30

Tutti i membri della community di Destiny2 sono invitati a un evento molto speciale che si terrà alla Gamesweek di Milano sabato 26 novembre dalle ore 14.30 sul Purple Stage (Pad. 16)Venite a condividere la vostra passione con Giornogaming e Kamichan83 che per l’occasione indosserà il suo spettacolare cosplay di Savathûn.Per chi avrà il coraggio di fare una foto con Savathûn ci sarà un emblema esclusivo “Scientia Illuminata” in regalo.Ci saranno inoltre premi e merchandise per i Guardiani che dimostreranno la loro conoscenza del gioco.

Tra gli ospiti interverranno Francesco Fossetti, ElitGaming, Lorenzo Divus, zrapt0r e Cap_Thor.



Seguite @destinythegameit per maggiori info.

