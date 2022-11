Lanciate tre vendite di LAND nel metaverso

The Sandbox lancia tre vendite di LAND nel metaverso con nuovi distretti virtuali a tema creati con 14 brand globali





Il coinvolgimento di marchi come Paris Hilton, TIME, Tony Hawk, L’Officiel, Cut the Rope e FaZe Clan, permetterà agli acquirenti di organizzare party dirimpetto alla Playboy MetaMansion, creare un’esperienza cool vicino a Cipriani o immergersi nell’universo musicale di Snoop Dogg





The Sandbox, metaverso decentralizzato e sussidiaria di Animoca Brands, annuncia che a partire dal 24 novembre 2022 alle ore 14.00 inizierà la vendita di nuovi lotti di LAND, i cui futuri proprietari avranno l’opportunità di risiedere nei “quartieri” in cui si sono già stabiliti 14 marchi e celebrità globali. Leader mondiale nel settore immobiliare virtuale, The Sandbox venderà 1.900 appezzamenti sul totale di 166.464 LAND che compongono il metaverso già valutato oltre 1 miliardo di dollari, con un prezzo stabilito su quello medio dei 100.000 LAND venduti fino ad oggi."





LAND sales Trailer



La vendita avverrà in tre sessioni separate che dureranno da novembre fino all'inizio del 2023, ognuna delle quali sarà a tema attorno a un quartiere distinto con partner ben definiti, tra cui Tony Hawk, FaZe Clan, Playboy, The Marathon, Cipriani, TIME, Paris Hilton, L’Officiel, Cut the Rope, Voxies, Dogami, Playground Studio e Hermit Crab. Ogni sessione includerà LAND Standard e Premium, e anche esclusivi ESTATE (che ricomprendono più LAND) messi all’asta direttamente su OpenSea. Un ESTATE esclusivo accanto alla LAND di Snoop Dogg sarà anche messo all’asta su OpenSea, dando agli utenti un’ulteriore possibilità di essere vicini allo Snoopverse.



Le LAND Premium situate nei quartieri dei grandi marchi sono particolarmente scarse e sono dotate di esclusivi oggetti da collezione digitali per i fan di quei brand. Le LAND Premium aumentano anche le ricompense per lo staking e consentono ai proprietari di utilizzare i propri oggetti collezionabili nel software Game Maker per creare esperienze uniche.



Per garantire un processo di acquisto equo, le opportunità di partecipare alle vendite di LAND Standard e Premium saranno concesse tramite:



Un sistema di lotteria, che garantirà l’equità di accesso alle LAND



Un processo KYC (Know Your Customer), che accerterà che i partecipanti sono individui con sufficiente SAND (almeno 1.011) sulla rete Polygon per acquistare una LAND nel proprio account



Tutte le lotterie si svolgeranno nello stesso modo per ogni sessione, in cui ogni utente può registrarsi per quella Standard, Premium o per entrambe.



I proprietari di LAND in questi nuovi quartieri potranno creare esperienze di gioco uniche attorno a tre temi distinti: California Dreamin' rappresenta marchi a tema californiano come Playboy e The Marathon, il quartiere artistico The Galleria include partner come TIME e Paris Hilton, mentre Voxel Madness è un distretto guidato dal gaming, con brand quali Voxies e Dogami. Il tema e i marchi di ogni quartiere consentono ai fan e ai membri della community di acquistare LAND nelle vicinanze e ospitare eventi esclusivi con i relativi fan.



California Dreamin' sarà lanciato il 24 novembre alle ore 14:00: questo quartiere creativo a tema californiano ospiterà LAND di marchi che richiamano la tipica atmosfera soleggiata della costa occidentale americana, per offrire ai proprietari di LAND la sensazione di trovarsi sulle spiagge più dorate del metaverso. I fan di videogame ed eSport avranno la possibilità di immaginare le proprie creazioni vicino a FaZe World, quelli dello skating potranno costruire e giocare a pochi passi dallo skatepark di Tony Hawk. California Dreamin' ospiterà anche Playboy e The Marathon City.



The Galleria sarà lanciato l’1 dicembre alle ore 14:00. The Galleria è un distretto costruito attorno a marchi di moda, media e brand dedicati all’hospitality, che risponde al gusto raffinato dei proprietari di LAND più esigenti. Gli acquirenti di LAND potranno diventare costruttori immobiliari virtuali su TIME Square o essere vicini di casa di Paris Hilton. Il quartiere di The Galleria ospiterà anche Cipriani e L'Officiel.



La vendita delle LAND di Voxel Madness avverrà all’inizio del 2023. Questo quartiere costruito attorno al concetto di gaming sarà la casa di creatori e software house, e fungerà da sala giochi virtuale per gli appassionati di videogame di tutto il mondo. Questa è l’opportunità per i fan di Cut the Rope, Voxies, Dogami, Playground Studio e Hermit Crab, di creare le proprie esperienze interattive e sottoporle alla community insieme ai loro universi di gioco preferiti.



“The Sandbox sta costruendo una piattaforma Web3 unica, in cui creatori e i brand possono creare un nuovo formato di intrattenimento, ovvero il metaverso della cultura pop, in cui i fan troveranno divertimento e creatività in totale sicurezza”, spiega Arthur Madrid, CEO e co-fondatore di The Sandbox. “L’unione di questi marchi in appositi distretti consente ai giocatori di acquistare LAND per essere i vicini di Paris Hilton o Snoop Dogg, o costruire un’esperienza a fianco a brand di prestigio come Cipriani. L’opportunità non offre solo un modo completamente nuovo di creare e giocare, ma anche di riscoprire insieme la cultura globale”.



“I nostri nuovi quartieri a tema consentono a marchi, creatori e fan di vivere fianco a fianco in The Sandbox condividendo passioni e interessi, formando una community online con un forte senso d’identità”, afferma Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Democratizzando ulteriormente il processo di acquisto, diamo alla nostra comunità pieno accesso alle LAND migliori e più popolari”.



Le vendite di LAND inizieranno il 24 novembre 2022 per il quartiere California Dreamin', seguiranno il 1 dicembre con The Galleria, mentre la terza sessione che riguarda Voxel Madness sarà lanciata all’inizio del 2023. Per ulteriori informazioni o per registrarsi per la compravendita di LAND, visitare https://register. sandbox.game/land-sale.



In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l'idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso senza soluzione di continuità in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. Oltre 300 partner si sono uniti a The Sandbox, tra cui Warner Music Group, Sueco, Ubisoft, The Rabbids, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties. Tutti condividono la visione del team di The Sandbox di consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze utilizzando personaggi e mondi sia originali che famosi.



