DJI presenta O3 Air Unit

O3 Air Unit offre una trasmissione delle immagini incredibilmente affidabile, a bassa latenza e ad alta risoluzione e in dimensioni compatte per scatenare una creatività aerea illimitata

Moncalieri, 22 novembre 2022 - DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, presenta oggi O3 Air Unit, una fotocamera FPV compatta e leggera e un sistema di moduli di trasmissione che offre delle immagini incredibilmente nitide e affidabili, per consentire agli utenti di superare i limiti. Un sensore da 1/1.7” offre video in 4K/60fps con un FOV grandangolare di 155°, il tutto fornendo un feed live a 1080p/100fps da una distanza massima di 10 km e con una latenza di soli 30 ms. Con queste caratteristiche e molto altro ancora, DJI O3 Air Unit è il compagno perfetto per un'esperienza FPV ad alte prestazioni.

Trasmissione video di alto livello

La spina dorsale di qualsiasi sistema FPV è la trasmissione, motivo per cui O3 Air Unit è dotata del principale sistema O3+ di DJI. Le antenne omnidirezionali 2T2R integrate nell'air unit offrono la possibilità di trasmettere video in H.265 a un bit-rate massimo di 50 Mb/s. [[1]] Per facilitare gli utenti durante il volo, la trasmissione video copre fino a 10 km di distanza fornendo al contempo una latenza di soli 30 ms. [[2]] Quando rileva un ambiente di segnale affollato, O3 Air Unit seleziona automaticamente tra le bande di frequenza da 2.4 GHz e 5.8 GHz e utilizza tecnologie anti-interferenza per mantenere una forte connessione con il suo pilota. [[3]]

Qualità delle immagini per ogni genere di contenuti

O3 Air Unit è stata creata proprio per consentire agli utenti di sperimentare e immortalare il volo come mai prima d'ora. Il modulo fotocamera ospita un sensore da 1/1.7 pollici che registra video fino a 4K/60fps con un FOV grandangolare di 155°. [[4]] I video possono essere girati in modalità colore D-Cinelike, garantendo risultati visivi straordinari dopo la gradazione del colore e la post-elaborazione. La fotocamera è inoltre compatibile con il set di filtri ND per DJI Avata per garantire una registrazione ideale in tutte le condizioni di illuminazione. [[5]]

Personalizzabile e altamente compatibile

DJI sa che gli appassionati di FPV hanno preferenze uniche quando si tratta di un'esperienza coinvolgente; quindi, O3 Air Unit è stata sviluppata di conseguenza. La modalità Canvas consente la personalizzazione del display su schermo, assicurando ai piloti la visualizzazione del display OSD più adatta. Per ulteriori opzioni di visualizzazione e controllo, Air Unit è compatibile con DJI Goggles 2, DJI FPV Goggles V2 e DJI FPV Remote Controller 2. [[6]]

Funzioni aggiuntive

? Trasmissione video a bassissima latenza e inferiore a 28 ms. [[7]]

? Fluidità di trasmissione tramite l'algoritmo di punta che migliora la fluidità delle riprese dal vivo e la latenza minima.

? Sensore da 48 megapixel per immagini di qualità superiore e ad alta definizione.

? Apertura a f/2.8 per una profondità di campo eccellente.

? Video in slow motion da 2.7K/120fps per modifiche di livello unico. [[8]]

? Leggero e compatto come il suo predecessore e il DJI Digital FPV System per una facile installazione.

? Supporto RockSteady per creare filmati ancora più fluidi.

? I dati IMU aperti consentono una comoda post-elaborazione e stabilizzazione.

? Modalità Card Reader tramite connessione USB per una lettura rapida dei file.

? 20 GB di memoria integrata nel modulo di trasmissione.

Prezzo e disponibilità

DJI O3 Air Unit è disponibile su www.dji-store.it, nei due DJI Store di Milano e di Roma al prezzo di 249 € e include il Modulo fotocamera, il Modulo di trasmissione, le antenne e il cavo 3 in 1.

LINK attivo dalle ore 14:00 di martedì 22 novembre: https://www.dji-store.it/ prodotto/dji-o3-air-unit

Per ulteriori informazioni su tutte le nuove funzioni, accessori e caratteristiche, visita https://www.dji-store.it/ prodotto/dji-o3-air-unit

Guida all’installazione





Per una facile installazione e assistenza per problematiche comuni, abbiamo fornito la Guida all'installazione di DJI O3 Air Unit online come riferimento.

