FUEL COMPACT VR CHARGING STATION è disponibile

LA FUEL COMPACT VR CHARGING STATION PER META QUEST 2 ORA DISPONIBILE



La Fuel Compact VR Charging Station fornisce un'alimentazione efficiente al visore per la realtà virtuale Meta Quest 2 grazie a un'innovativa stazione di ricarica magnetica.



Turtle Beach Corporation annuncia oggi che la stazione di ricarica Turtle Beach® Fuel Compact VR per Meta Quest 2 è ora disponibile in tutto il mondo. La Fuel Compact VR Charging Station fornisce sia l'alimentazione che un comodo e compatto ricovero per il visore Meta Quest 2 e i suoi controller. Con due batterie da 20 ore per i controller, gli amanti della VR saranno sempre pronti a giocare, mentre il sistema di ricarica magnetica mantiene il visore e i controller in posizione, carichi e pronti all'uso. La Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2 è disponibile da subito su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di 79,99 €."Il 2022 ha ulteriormente consolidato il marchio Turtle Beach come nel mondo degli accessori da gaming. Siamo il brand di cuffie più vendute, stiamo avendo ottimi risultati dal mercato dei controller e dei prodotti per la simulazione di alto livello, e con il lancio della stazione di ricarica Fuel VR vogliamo ampliare ulteriormente i nostri orizzonti", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "Quest'anno abbiamo ottenuto grandi risultati a sostegno della nostra visione di espandere Turtle Beach oltre il mondo degli headset. Abbiamo ampliato i nostri pluripremiati controller di gioco e i prodotti per la simulazione di volo, e ora la nostra nuova Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2 manterrà l'attrezzatura dei giocatori VR alimentata e pronta all'uso, oltre a essere una soluzione di design, organizzata e salvaspazio."

Batterie ricaricabili per i controller: Due batterie ricaricabili da 20 ore di autonomia l'una eliminano la necessità di batterie usa e getta dannose per l'ambiente.

Ricarica magnetica: Gli sportelli a fessura della batteria per i controller e il dongle USB-C a pin magnetico per il visore consentono una facile ricarica in sole 2,5 ore.

Design compatto: Caricate l'intera configurazione di Meta Quest 2 VR in una sola volta, occupando uno spazio minimo sulla scrivania grazie al design compatto e moderno.

Dashboard LED: Saprete sempre quando il vostro Meta Quest 2 sarà pronto all'uso grazie ai chiari indicatori della batteria sulla stazione di ricarica, con un colore ambra che indica la carica in corso e verde che indica il 100% della carica.

Di seguito la lista completa delle caratteristiche di Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2:

