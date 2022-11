Turtle Beach FUEL COMPACT VR CHARGING STATION

TURTLE BEACH ESPANDE LA SUA LINEA DI ACCESSORI DEDICATI AL MONDO VR CON LA FUEL COMPACT VR CHARGING STATION PER META QUEST 2



Batterie ricaricabili per i controller: Due batterie ricaricabili da 20 ore di autonomia l'una eliminano la necessità di batterie usa e getta dannose per l'ambiente.

Ricarica magnetica: Gli sportelli a fessura della batteria per i controller e il dongle USB-C a pin magnetico per il visore consentono una facile ricarica in sole 2,5 ore.

Design compatto: Caricate l'intera configurazione di Meta Quest 2 VR in una sola volta, occupando uno spazio minimo sulla scrivania grazie al design compatto e moderno.

Dashboard LED: Saprete sempre quando il vostro Meta Quest 2 sarà pronto all'uso grazie ai chiari indicatori della batteria sulla stazione di ricarica, con un colore ambra che indica la carica in corso e verde che indica il 100% della carica.

La Fuel Compact VR Charging Station fornisce un'alimentazione efficiente al visore per la realtà virtuale Meta Quest 2 grazie a un'innovativa stazione di ricarica magnetica.Turtle Beach Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, svela oggi una nuova base di ricarica per i fan del visore VR Meta Quest. La Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2 di Turtle Beach assicura che i dispositivi dei giocatori siano completamente carichi e pronti per ore di utilizzo. La Fuel Compact VR Charging Station ricarica e ospita sia il visore Meta Quest 2 sia i controller. Due batterie da oltre 20 ore garantiscono il massimo dell'autonomia per i controller, mentre il sistema di ricarica magnetica mantiene il visore e i controller in posizione, carichi e pronti all'uso. In uscita il 21 novembre 2022, la Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2 è disponibile ora in pre-order su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 79,99 €."Continuiamo ad espandere il nostro brand anche oltre il mercato delle cuffie da gaming. Quest'anno abbiamo ampliato le nostre line-up di controller e di periferiche per la simulazione con innovativi e rivoluzionari prodotti, e ora stiamo entrando nel mondo VR con la nostra stazione di ricarica Fuel VR", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "Fuel VR non solo mantiene il set Meta Quest 2 alimentato e pronto all'uso, ma ha anche un design moderno ed elegante e fornisce una soluzione organizzata e salvaspazio perfetta per riporre tutto quando si torna nel mondo reale".Di seguito la lista completa delle caratteristiche di Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2:Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti e accessori Turtle Beach visitate www.turtlebeach.com

