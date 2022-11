Need For Speed Unbound - Sguardo alle gare e scommesse secondarie

Oggi, EA e Criterion hanno pubblicato un nuovo video del gameplay esteso di Need for Speed™ Unbound, che offre uno sguardo approfondito sull'azione ad alto numero di ottano che i giocatori possono aspettarsi, oltre a una prima occhiata agli eventi Speed Race, tra cui le gare e le scommesse secondarie.

In Need for Speed Unbound, le gare sono una scena clandestina in cui i giocatori possono incontrarsi con altri piloti di strada per mostrare il loro stile, le loro corse personalizzate e mettere in gioco i loro soldi duramente guadagnati. Ogni incontro dà ai giocatori la possibilità di organizzare gare, guadagnare denaro per le vittorie ed esplorare nuove aree di Lakeshore City. Anche gli spettatori a bordo campo possono partecipare alla gara con scommesse secondarie e puntando tutto sul proprio corridore preferito.

Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022.