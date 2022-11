Black Friday 2022 - Microsoft Store offerte fino al fino al 75% su Surface e Xbox

anche quest’anno, in occasione della settimana del Black Friday, ilMicrosoft Store annuncia una serie di offerte imperdibili per gli amanti della tecnologia, dello shopping, e per tutti quelli che amano acquistare prodotti top a prezzi convenienti! A partire da oggi, 21 novembre, Microsoft Store proponesconti fino al 75% sui prodotti Surface e Xbox.

Per tutti coloro che hanno necessità o voglia di sostituire il proprio computer, alleato irrinunciabile nella vita quotidiana, le offerte del Microsoft Store sui prodottiSurface sono l’occasione perfetta da non lasciarsi scappare! Le offerte sui dispositivi Surface comprendono:

Surface Laptop 4 , il laptop con videocamera in HD e microfoni Studio che offre l’equilibrio perfetto tra velocità, design elegante, sound avvolgente e un’autonomia implementata. In offerta per fine serie con sconti fino al -25% a partire da 929€.

, il laptop con Surface Pro 8 , il 2-in-1 che combina la flessibilità di un tablet alla potenza di un portatile, in grado di offrire prestazioni eccezionali per gestire tutti i carichi di lavoro. In offerta per fine serie con sconti fino al -30% a partire da 899€.

, il 2-in-1 che combina la flessibilità di un tablet alla potenza di un portatile, in grado di offrire prestazioni eccezionali per gestire tutti i carichi di lavoro. Surface Pro X , il 2-in-1 ultraleggero pensato per chi vuol essere produttivo anche in mobilità è ora in offerta per fine serie con un imperdibile sconto del 40%, a partire da 649€.

, il 2-in-1 ultraleggero pensato per chi vuol essere produttivo anche in mobilità è ora in offerta per fine serie con un imperdibile sconto del 40%, Ideale per gli studenti e le loro famiglie, perfetto per passare da un’attività all’altra, Surface Go 3 , il 2-in-1 con schermo touchscreen, è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 10%, a partire da soli 399€.

, il 2-in-1 con schermo touchscreen, è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 10%, Surface Laptop Go 2 , il device leggerissimo ideale per lo studio e per la vita di tutti i giorni, con un rapporto qualità prezzo senza eguali. Con l’offerta Black Friday è disponibile in sconto fino al 15%, a partire da 649€ .

, il device leggerissimo ideale per lo studio e per la vita di tutti i giorni, con un rapporto qualità prezzo senza eguali. Con l’offerta Black Friday è disponibile in sconto fino al 15%, . Adatto a ogni esigenza, Surface Pro 7+ offre versatilità e potenza, una batteria resistente e uno sconto fino al 30% in occasione del Black Friday: in offerta a partire da 679€.

offre versatilità e potenza, una batteria resistente e uno sconto fino al 30% in occasione del Black Friday: in offerta Ideato per sviluppatori, designer, creativi, gamer e professionisti, Surface Laptop Studio è un dispositivo potente e versatile che offre delle performance di altissimo livello. È possibile ottenere fino al 15% di sconto in occasione del Black Friday, disponibile a partire da 1.449€ .

è un dispositivo potente e versatile che offre delle performance di altissimo livello. È possibile ottenere fino al 15% di sconto in occasione del Black Friday, disponibile . Per tutti coloro che invece del PC hanno voglia di effettuare un upgrade degli accessori, Microsoft Store offre fino al30% di sconto su una selezione di accessori in offerta come mouse, tastiere e altro ancora.

Per tutti coloro che sognano l’ultimo modello dei dispositivi Surface, Microsoft Store unosconto del 10% dedicato a studenti, genitori e insegnanti previa verifica della propria idoneità sulla pagina prodotto, applicabile a tutti i dispositivi recentemente presentati:

Il nuovissimo Surface Pro 9 , il 2-in-1 più potente della famiglia Surface, perfetto per ogni esigenza e con un’autonomia invidiabile, in grado di accompagnare l’utente durante tutta la giornata lavorativa. È disponibile sul Microsoft Store a partire da 1329€.

, il 2-in-1 più potente della famiglia Surface, perfetto per ogni esigenza e con un’autonomia invidiabile, in grado di accompagnare l’utente durante tutta la giornata lavorativa. È disponibile sul Microsoft Store Surface Laptop 5, l’elegante novità della famiglia Surface, che unisce la potenza al design premium dei Surface; dotato di touchscreen e perfetto per il multitasking, è disponibile sul Microsoft Store a partire da 1209€.

l’elegante novità della famiglia Surface, che unisce la potenza al design premium dei Surface; dotato di touchscreen e perfetto per il multitasking, è disponibile sul Microsoft Store Il nuovo potente Surface Studio 2+, pensato per utenza business e consumer, che unisce la potenza di un PC desktop alla praticità di un laptop, dando vita a un vero e proprio studio creativo, disponibile sul Microsoft Storea partire da 5.389€.

Per gli appassionati di gaming o per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, Microsoft Store propone alcune offerte relative al mondoXbox:

Xbox Series S , la console piccola ma potente, priva di lettore disco e perfetta per giocare in famiglia, è ora in sconto a 249,99€ invece di 299,99€: un vero affare.

, la console piccola ma potente, priva di lettore disco e perfetta per giocare in famiglia, è ora in sconto a un vero affare. Per chi ama esplorare il panorama videoludico, Xbox Game Pass Ultimate , il catalogo giochi Xbox, è disponibile a solo 1€ per il primo mese di abbonamento per i nuovi utenti.

, il catalogo giochi Xbox, è disponibile a per i nuovi utenti. Inoltre, sono presenti sconti fino al 30% su una selezione di accessori Xbox tra cui gli Xbox Wireless Controller dai colori vibranti e sconti fino al 75% sugiochi per Xbox e PC.

L’intera panoramica delle offerte del Black Friday 2022 è consultabile presso il. Questo offre il miglior prezzo della stagione fino al 2 Gennaio, con spedizioni e resi estesi gratuiti. Alcuni dispositivi Surface potrebbero essere disponibili anche presso i principali retailer.

Altre News per: blackfriday2022microsoftstoreoffertefino