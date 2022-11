PHILIPS OneBlade e MKERS insieme alla Milan Games Week

Tre giornate per scoprire i segreti di gioco (e stile) dei Pro Player e Content Creator Mkers.

Continua la partnership tra Mkers, realtà di riferimento nel settore eSports italiano, e Philips Italia, che con il suo prodotto di punta per lo shaving maschile,OneBlade, è main sponsor del teamFIFA. Philips OneBlade, insieme a Mkers, parteciperà infatti alla prossima edizione dellaMilan Games Week, l’evento videoludico che si terrà dal 25 al 27 novembre 2022 a Rho Fiera Milano.

“Siamo entusiasti di partecipare a uno degli eventi dedicati al mondo gaming più importanti in Italia con un partner di eccezione come Mkers. Milan Games Week è l’iniziativa perfetta per unire ulteriormente stile e sport”, spiegaSimone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia. “Infatti, grazie a questa partecipazione mettiamo a disposizione degli utenti appuntamenti ad hoc per scoprire come ottenere lo stile perfetto, sia di gioco - grazie ai pro player del team Mkers - sia di look – con OneBlade”.

Diversi gli incontri che animeranno lo stand Philips OneBlade/Mkers durante la kermesse:

Gioco Libero FIFA23 à Sarà possibile giocare tutti i giorni alle postazioni dello stand al titolo FIFA23.

Play with the Mkers Fam à Dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16 sarà possibile giocare con i Mkers. Pro player e creator presenti si sfideranno in 2 vs 2. I visitatori potranno scegliere la propria squadra e giocare in coppia con il creator di turno.

FUT Review & Pack Opening à Dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15, Pro player e creator Mkers saranno disponibili per valutare le squadre FUT degli utenti e dar loro consigli su come migliorare la propria rosa.

Mini tornei à Tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 18, gli utenti che visiteranno l’area Barber e pubblicheranno su Instagram le loro Stories taggando Philips Italia, avranno la possibilità di essere estratti per vincere 4 Wildcard per accedere direttamente ai Quarti di finale del torneo.

Ma non solo! Oltre al gaming, Philips Italia allestirà un angolo Barber Shop, nel quale sarà possibile toccare e testare con mano i benefici di OneBlade e creare un look unico e inimitabile.

Sarà possibile scoprire Philips OneBlade e incontrare Player e Creator Mkers presso lo stand D11 padiglione 16 della Milan Games Week, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre a Rho Fiera Milano.





