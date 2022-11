É Gaming Time per Samsung! É online “Life is a game”, il nuovo appuntamento di Samsung What’s Next che racconta l’evoluzione dell’intrattenimento per la GenZ con uno sguardo al futuro del gaming

Il connubio tra Samsung e il mondo gaming è sempre più profondo anche grazie ad altri importanti eventi in programma nel mese di novembre:

martedì 22 novembre Samsung ospiterà una nuova puntata del format GameLAB e nel weekend 25-27 novembre sarà protagonista della prossima edizionedi Milan Games Week & Cartoomics

in veste di Tech & Innovation Partner

Samsung accende sempre di più i riflettori sul mondo del gaming: una nuova edizione di What’s Next insieme all’innovativo format GameLAB e alla presenza come Tech & Innovation Partner alla nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics 2022 confermano l’impegno del brand per approfondire le tematiche gaming e offrire esperienze sempre più connesse ed immersive a tutti gli utenti, appassionati e non solo.

WHAT’S NEXT | LIFE IS A GAME

Intrattenimento e tecnologia con focus sulla GenZ sono gli argomenti protagonisti dell’ultima edizione diWhat’s Next, il format di incontri ideato e creato da Samsung Electronics Italia per discutere di trend, attualità e soprattutto di futuro insieme a voci autorevoli e ospiti d’eccezione.

“Life is a game” è il titolo del talk, da oggi online sul canale YouTube di Samsung Electronics Italia, in cui autorevoli esponenti del mondo gaming, tra cui Dario Moccia, popolare streamer, e l’esperto di Metaverso Lorenzo Cappannari, Ceo e Co- Founder di AnotheReality, si sono confrontati partendo dai dati di una ricerca condotta da BVA Doxa per Samsung, presentata da Cristina Liverani, Unit Manager e Marta Rho, Senior Researcher. Un’indagine che fotografa il legame tra intrattenimento e tecnologia per la GenZ*, volgendo uno sguardo anche ai ragazzi più piccoli, dagli 8 anni, per cogliere e interpretare al meglio le evoluzioni dei comportamenti.

I risultati emersi evidenziano ancora una volta che la tecnologia gioca un ruolo fondamentale per la Generazione Z: il 68% degli intervistati ritiene la tecnologia assoluta protagonista del proprio futuro. I giovani dai 18 ai 29 anni – un target eterogeneo, poco meno della metà di loro ancora studia, gli altri lavorano - attribuiscono alla tecnologia una funzione importante per agevolare la vita sociale (43%), ma anche per sostenere il proprio benessere (42%) e per esprimere la propria creatività personale (38%).

Il gaming è una delle principali dimensioni dell’intrattenimento per i ragazzi, una forma di divertimento puro che per molti di loro è diventato un’abitudine quotidiana che scandisce i momenti della giornata. Un ragazzo su 3 lo indica tra prime forme di intrattenimento cui pensa per il proprio tempo libero. Gioca ai videogiochi il 65% dei 18-29enni, con una punta del 75% se consideriamo i maschi.

Consolle (57%), smartphone (54%), PC (36%) sono i dispositivi utilizzati per giocare ai videogiochi. Ma la passione per il gioco inizia ben prima dei 18 anni. In base ai dati dell’analisi Doxa Junior, oltre il 50% dei 10-16enni possiede una consolle e il 40% di loro gioca dallo smartphone

Il gaming è coinvolgimento, piacere, divertimento, sfida, avventura: il gaming non è più solo gioco, ma sta assumendo sempre più una dimensione importante di socializzazione. Giocare in compagnia e il senso di community che si crea è molto apprezzato dalla Generazione Z:la dimensione condivisa del gioco con amici riguarda il 44% dei giocatori e cresce oltre la metà, arrivando al 54% per chi dichiara di giocare online con amici o con altre persone che non conoscono, ma con cui condividono la passione. Questa percentuale cresce al 60% tra i maschi.

La dimensione sociale dei videogiochi è evidente anche sui ragazzi più piccoli che si affacciano al mondo digitale e al gaming. A partire dagli 8/9 anni il videogioco e la chat rappresentano spesso una delle prime forme di socializzazione digitale, una pratica nata e alimentata durante la pandemia.

Le componenti essenziali del gioco devono avere in sé tutte le caratteristiche che in generale vengono attribuite al digital: per essere appeal un gioco deve essere di impatto a livello di storia, ambientazione, ma anche a livello visivo, grafico, altamente personalizzabile a partire dal proprio personaggio avatar, giocabile sia da soli che in multiplayer, trasversale a livello di device, e soprattutto con una ricca community di persone che ci giocano.

Un focus particolare nella ricerca è stato dedicato al Metaverso. L’83% dei giovani ha sentito parlare almeno una volta di Metaverso, il che conferma il trend in corso; i rimandi ai concetti di virtuale, futuristico fanno sì che sia considerato il top dell’innovazione tecnologica. Tuttavia la conoscenza si rivela superficiale: soltanto un intervistato su tre sostiene di sapere bene cos’è e di conoscerne i meccanismi di funzionamento.

Il Metaverso riporta a nuove possibilità, all’esplorazione di nuovi mondi, di nuove avventure, di universi paralleli che consentono di esprimersi liberamente. Il 35% lo ritiene “una realtà virtuale che si intreccia con la vita di tutti i giorni, per il 29% rappresenta una fuga dal reale, una realtà in cui ciascuno puoi essere quello che desidera (27%). Non è un caso, quindi, che le prime applicazioni vengano immaginate nel mondo dei giochi (53%), dell’arte (27%) e della moda (23%).

Francesco Cordani, Head of MarCom di Samsung Electronics Italia, commenta così i dati della ricerca in occasione di What’s Next: “La tecnologia ha acquisito un valore sempre più importante nell’ambito dell’intrattenimento dove un ruolo considerevole e crescente è costituito dal gaming, sinonimo di divertimento e passatempo ma anche di condivisione, community attive, interazioni e forte coinvolgimento. Samsung sta abbracciando un percorso evolutivo ed innovativo importante in questo ambito per essere al fianco delle nuove generazioni con un approccio sempre più inclusivo, immersivo e ibrido, per offrire le migliori esperienze di gioco, intrattenimento e lifestyle”.

GameLAB

Gli appuntamenti dedicati al mondo del gaming per Samsung continuano nel corso di novembre. Martedi 22 novembre presso la SmartThings Home di Milano, Samsung ospiterà in diretta una nuova puntata di GameLAB, il coinvolgente show dedicato al gaming, che verrà trasmessa live sul canale Twitch dei Samsung Morning Stars.

A condurre questo nuovo episodio sarà Eddienoise, presentatore e telecronista di PG ESports, che intratterrà gli spettatori assieme a due membri dei Morning Stars, Efesto e Piz, al twitcher Andytk e ad un ospite speciale: Xiuder, uno degli streamer più seguiti su Twitch Italia.

Il titolo protagonista della puntata sarà Fornite, il battle royale più giocato di sempre su tutti i tipi di piattaforma, e si parlerà anche di futuro e di «Metaverso».

MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2022

Il ruolo centrale di Samsung nel mondo gaming sarà ulteriormente confermato dalla presenza del brand in una delle più importanti manifestazioni del settore in Italia. Samsung è infatti Tech & Innovation Partner della prossima edizione di Milan Games Week & Cartoomics 2022, popolarissimo e attesissimo evento dedicato al gaming, agli esports e al digital entertainment, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre presso Fiera Milano Rho.

Altre News per: gamingtimesamsung