Hisense presenta la nuova lavasciuga

Design, prestazioni ed efficienza riunite in un’unica lavasciuga



Motore Inverter, 15 programmi automatici, display LED e tecnologie proprietarie come Power Jet garantiscono performance elevate e consumi ridotti.

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presenta una nuova lavasciuga a carica frontale progettata per essere un concentrato di tecnologia, prestazioni, design ed efficienza a beneficio di tutta la famiglia.

Il nuovo modello, nome in codice WDQA8014EVJM, offre una capacità di lavaggio di 8 Kg e di 5 Kg in asciugatura grazie al cestello in acciaio Inox da 66 litri. Sotto il profilo estetico, la lavasciuga mette in mostra un design moderno e curato, con un ampio oblò da 520mm e il grande display LED con cui monitorare lo stato di esercizio della macchina. I 6 bottoni sottostanti controllano tutte le funzionalità dell’apparecchio in modo semplice e intuitivo. In aggiunta, è poi presente una manopola cromata con cui impostare il programma desiderato tra i 15 disponibili.

WDQA8014EVJM vanta caratteristiche tecniche di ultima generazione, capaci di soddisfare le sfidanti esigenze del mercato. A partire dal motore Inverter senza spazzole, che miscela una rumorosità ridotta ed elevate prestazioni e, soprattutto, ad alti livelli di efficienza. Lavorando di concerto con diverse tecnologie proprietarie Hisense, il motore Inverter è responsabile di performance energetiche elevate: Lavaggio e Asciugatura in classe D e ciclo di lavaggio in classe A. L’ottimizzazione dei consumi è molto gradita poiché incide positivamente sui costi di esercizio e sulla sostenibilità ambientale.

Le elevate prestazioni della lavasciuga Hisense sono il risultato dell’impiego sinergico di diversi sistemi e tecnologie. Power Jet, per esempio, produce un getto d’acqua molto potente, che scioglie il detersivo rapidamente e contribuisce a rimuovere le macchie più ostinate. L’acqua con detersivo viene poi successivamente spruzzata sui capi per favorire l’efficacia del lavaggio e del successivo risciacquo. I programmi con Vapore, invece, fanno uso del vapore per rendere il bucato morbido e semplificare le operazioni di stiratura. Oltre a ridurre le pieghe, il vapore rimuove gli allergeni e contrasta i cattivi odori, offrendo un bucato liscio, morbido e fresco.

Tra le funzionalità più significative della nuova lavasciuga, si segnalano la regolazione della temperatura di lavaggio e di asciugatura, il sistema di monitoraggio dei livelli di umidità, la funzionalità di asciugatura rapida e quella di lavaggio a freddo.

Disponibilità e Prezzi al pubblico

Hisense lavasciuga WDQA8014EVJM è già disponibile in Italia ad un prezzo suggerito al pubblico di 599 euro.

