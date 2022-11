Black Friday 2022: iRobot taglia i prezzi alla gamma premium

Sul proprio e-commerce, sullo store ufficiale Amazon e su molti altri rivenditori autorizzati l’azienda riserverà promozioni speciali per i modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma.

A giorni arriverà il momento dell’anno che tutti aspettano da mesi: il Black Friday 2022!

Per dare la possibilità agli utenti di scegliere il dispositivo su misura per le proprie esigenze domestiche quotidiane, iRobot ha deciso di “riscaldarsi”, attivando prezzi imperdibili sui suoi robot aspirapolvere e lavapavimenti di punta che continueranno fino a lunedì 28 novembre 2022 su molteplici canali, tra cui il sito irobot.it e lo store Amazon.

La gamma premium iRobot è composta da modelli intelligenti perfetti per ogni abitazione e necessità. Degni di nota tra quelli in offerta, Roomba s9+, Roomba i7+ e Roomba i3+, oltre al lavapavimenti Braava jet m6, proposto anche in bundle con Roomba j7, tutti dotati dell’innovativo sistema operativo iRobot OS 5.0 che rende disponibili numerose funzioni smart per facilitare i cicli di pulizia quotidiani. Dall’app iRobot Home, infatti, è possibile impostare comandi e routine personalizzate per direzionare i dispositivi dove e come si vuole.

Infatti, i robot grazie alla tecnologia di navigazione iAdapt 3.0 mappano le stanze di casa, riconoscono oggetti, ostacoli e gli escrementi solidi degli animali domestici per garantire un risultato di pulizie eccellente su qualsiasi tipologia di superficie. Inoltre, Roomba e Braava jet sono in grado di dialogare tra loro per lavorare in combinata grazie all’innovativa iRobot Imprint Link Technology.

Per facilitare ulteriormente la gestione da remoto, i prodotti iRobot si possono comandare con la propria voce grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalla base di ricarica auto svuotante di Roomba s9+, Roomba i7+ e Roomba i3+, che permette di tenere l’utente alla larga dalla polvere e quindi da germi e batteri. Un aiuto importante per chi soffre di asma e allergie.

Infine, anche se non appartenente alla gamma “premium”, è da segnalare l’offerta sul modello entry levelun ottimo modo per entrare nel mondo dei robot aspirapolvere più famosi al mondo!

Altre News per: blackfriday2022irobottagliaprezzialla