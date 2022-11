Red Bull Home Ground rivela KRÜ Esports come l'ultima squadra a competere a Manchester

KRÜ Esports sarà annunciato come il prossimo team a competere alla terza edizione del Red Bull Home Ground!



L'esclusivo torneo pro VALORANT riunisce alcune delle squadre più elite del mondo per sfidarsi per la vittoria in un formato unico "In casa e in trasferta" dal 9 all'11 dicembre. Come parte ufficiale dei VCT Off-Season Tournaments, sia i fan che i giocatori possono aspettarsi un'azione di VALORANT ai massimi livelli.



Per la prima volta, il Red Bull Home Ground ha aperto le sue porte alle squadre al di fuori dell'Europa che sono pronte a fare ondate contro le migliori squadre dell'EMEA, prendendo la loro migliore occasione per il montepremi di $ 100.000. Questi inviti promettono una concorrenza feroce poiché il Red Bull Home Ground vedrà riaccendersi le rivalità per la prima volta al di fuori del VALORANT Champions Tournament. In precedenza, abbiamo visto l'EMEA sfidarsi sul Red Bull Home Ground Stage, ma ora è il momento per i team americani di dimostrare le proprie capacità.







Il Red Bull Home Ground vedrà otto dei migliori team di VALORANT sfidarsi a dicembre, trasmesso da Victoria Warehouse, Manchester.

La squadra sudamericana, KRÜ Esports , è stata svelata come l'ultima squadra di VALORANT a competere nel Red Bull Home Ground 2022.

Le squadre annunciate finora includono 100 Thieves, Team Liquid, Team Vitality, FOKUS Clan, i vincitori delle qualificazioni turche e il vincitore delle qualificazioni FUT Esports ed EMEA Team BIG.

Fondata nel 2020 dall'attaccante di fama mondiale ed ex giocatore del Manchester City Sergio Agüero, la giovane squadra ha fatto scalpore nel campionato latinoamericano VALORANT. Allo stesso tempo, diventando la squadra di maggior successo nella regione e due volte semifinalista ai precedenti eventi VCT Masters del 2021. Di recente, la squadra argentina ha ingaggiato xand, Daveeys, Melser e axeddy per portare nuovi talenti nel roster di VALORANT.

I fan del Red Bull Home Ground avranno la possibilità di assistere alla battaglia di KRÜ Esports sull'ex terreno di casa dei loro fondatori per il titolo del Red Bull Home Ground Championship e sperimentare il roster VALORANT della squadra prima del VCT 2023 .

Yinsu Collins torna a ospitare la terza iterazione del Red Bull Home Ground insieme a Mitch "Mitchman" McBride, Tom "Tombizz" Bissmire , Ryan "RyanCentral" Horton , Beatriz "kaquka" Alonso e Adam "Dinko" Hawthorne.

I biglietti per il Red Bull Home Ground sono ora venduti! Non dimenticare di sintonizzarti sull'azione che sarà trasmessa in diretta dal Victoria Warehouse di Manchester su Twitch e YouTube . L'evento sarà inoltre trasmesso da vari co-streamer in più lingue, con dettagli che saranno presto svelati

AGON di AOC è il Monitor Partner ufficiale dell'evento, offrendo ai concorrenti un'eccezionale chiarezza visiva e frequenze di aggiornamento ultra elevate. AMD si unisce a Red Bull Home Ground come fornitore di tecnologia, garantendo il calcolo ad alte prestazioni che spingerà i confini del torneo. Supportando il Red Bull Home Ground come sponsor periferico, HyperX assicura che i giocatori possano raggiungere il loro pieno potenziale sul palco.

