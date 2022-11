COMBATTERE LA TIRANNIA CON CLASH: ARTIFACTS OF CHAOS

All'anteprima del PC Gaming Show 2023, l'editore francese NACON fa luce sulla storia di Clash: Artifacts of Chaos. Noto per la sua particolare direzione artistica, il gioco d'azione e avventura dello studio cileno ACE Team rivela una storia toccante in cui un taciturno eremita si avventura in terre sconosciute dove il concetto di giustizia è inesistente.

Guarda il trailer della storia di Clash: Artifacts of Chaos



Zenozoik: un territorio ostile popolato da mostri feroci e creature civilizzate, dove i forti dominano i deboli. Il vento si è alzato, portando con sé i singhiozzi di una piccola creatura soprannominata il Bambino, ma non senza lasciare una nota di speranza nella persona di Pseudo. I giocatori assumono il ruolo di questo agile e potente combattente che lascerà la sua vita solitaria innanzitutto per proteggere il Bambino, ma forse anche per sovvertire l'ordine costituito.

La principale minaccia per tutti gli esseri viventi di Zenozoik ha un nome: Gemini, la Padrona degli Artefatti. Grazie a una reliquia leggendaria, è in grado di mettere in ginocchio qualsiasi avversario durante il Rituale, un gioco di dadi che detta legge. Afflitta da un male sconosciuto, cerca di prendere il Bambino per usarne i poteri e guarire se stessa. Nonostante il suo disinteresse per il mondo civilizzato e le leggi che governano questa terra, Pseudo affronterà Gemini e i suoi scagnozzi, lasciandosi guidare solamente dalle proprie convinzioni.

Clash: Artifacts of Chaos è un gioco d'azione e avventura unico nel suo genere, sia per il gameplay che per la direzione artistica. Visivamente, troviamo il tocco dell'ACE Team (Zeno Clash 1 & 2, Rock of Ages, The Eternal Cylinder...) i cui disegni originali oscillano tra l'insolito e lo stravagante. Con il controller in mano, i giocatori lasciano che la ferocia di Pseudo, il personaggio principale, si esprima in scontri in terza persona. Oltre alle sequenze di esplorazione e combattimento, Clash: Artifacts of Chaos si distingue dagli altri titoli di azione e avventura grazie a una nuova meccanica: il Rituale. Ogni partecipante possiede manufatti con proprietà uniche e l'esito di questa antica tradizione definisce le regole degli scontri.



Clash: Artifacts of Chaos sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation®4, PlayStation®5, Steam ed Epic Games Store il 9 febbraio 2023.

Altre News per: combatteretiranniaclashartifactschaos