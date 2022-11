ACTIVISION Heroes of Warzone 2.0 alla Milan Games Week

L’attesissimo secondo capitolo del battle royale di Call of Duty si presenterà alla community italiana con Heroes of Warzone 2.0 presented by PlayStation, un grande evento che si terrà venerdì 25 novembre sul main stage della Milan Games Week





Fin dalla sua uscita Call of Duty: Warzone è diventato un’icona della cultura pop, appassionando milioni di giocatori - i fan della saga ma anche chi si avvicinava per la prima volta all’universo di Call of Duty. Poco più di due anni e mezzo dopo, è arrivato il secondo e attesissimo capitolo: il 16 novembre, infatti, Warzone 2.0 è approdato sugli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo in una veste completamente rinnovata e sempre free-to-play.

Sfida eroica alla Milan Games Week

Per quello che si preannuncia come uno dei lanci più importanti dell’anno, Activision e Sony Interactive Entertainment Italia sono orgogliose di presentare:Heroes of Warzone 2.0 presented by PlayStation®, un grande appuntamento dedicato alla community che si terrà venerdì 25 novembre sulmain stage della Milan Games Week, all’insegna del PLAY HAS NO LIMITS.

Presentato daFabio Rovazzi, lo spettacolo vedrà sulla scena i tre streamer Moonryde,Velox e HontasG, che saranno i capitani di altrettante squadre, ognuna formata da quattro player, che avranno così l’opportunità di essere allenati dai loro eroi e andranno a sfidarsi giocando nella nuovissima mappa Al Mazrah su PlayStation®5 (PS5™), con l’obiettivo di diventare i prossimi top streamer di Warzone 2.0. La squadra vincitrice sarà chiamata ad affrontare una battaglia finale insieme ai tre capitani e a Fabio Rovazzi.

Oltre che a Rho Fiera Milano, sede della Milan Games Week, sarà possibile seguire l’evento a partire dalle14:30 del 25 novembre sui canali Twitch di PlayStation Italia,Moonryde,Velox eHontasG. Anche lacommunity avrà l’opportunità di partecipare a questo momento unico, entrando in prima persona nella storyline dell’evento. Tutto quello che bisognerà fare è inviare la propria miglior giocata in Warzone 2.0, effettuata su su piattaforma PlayStation, PS4 o PS5, con l’hashtag #HeroesofWarzone2.

Livestream per la formazione dei team il 21 novembre

L’evento della Milan Games Week sarà anticipato da un momento fondamentale: quello della formazione delle squadre. Il21 novembre dalle 21:30, infatti, sul canale ufficiale Twitch di PlayStation Italia, andrà in onda unalivestream in cui Moonryde, Velox e Hontas, accompagnati da Rovazzi, sceglieranno i membri del proprio teamtra gli streamer che sono stati invitati a candidarsi inviando le loro migliori giocate effettuate nel nuovissimo Warzone 2.0, rigorosamente su piattaforma PlayStation. I capitani saranno chiamati a formare il proprio team rispettando una particolare condizione: la selezione dei giocatori sarà basata esclusivamente sul gameplay che verrà mostrato il 21, senza conoscere l’identità dell’autore di ogni singola giocata.

È quindi tutto pronto per rendere il lancio di Warzone 2.0 davvero memorabile. Appuntamento al 21 novembre per scoprire i membri dei team di Moonryde, Velox e Hontas, che si sfideranno poi nell’imperdibile evento del 25 novembre alla Milan Games Week.

