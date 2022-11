Black Friday 2022 con sconti Logitech

Dal 18 al 28 novembre 2022 Logitech dà il via a una settimana di promozioni, con sconti fino al 60%. Mouse, tastiere e cuffie: è arrivato il momento per rifare il look alla scrivania!

Corsa ai regali di Natale non ti temo. Infatti, il momento di shopping pre-natalizio più atteso, il Black Friday, è finalmente arrivato e quest’anno si trasforma e si allunga per una settimana ricca di promozioni e sconti. Tutti gli amanti della tecnologia, alla ricerca del giusto alleato tech per la propria scrivania, non potranno perdersi le promozioni di Logitech, disponibili su Amazon.it dal 18 al 28 novembre 2022, con sconti imperdibili – fino al 60% - su un’ampia gamma di prodotti iconici dell’azienda.

Dai mouse ultra-silenziosi e tastiere portatili fino alle cuffie per tutti i giorni, trovare il compagno ideale per essere sempre produttivi non è mai stato così facile grazie a Logitech. Ecco qualche esempio.

Logitech Zone Vibe 100, le cuffie perfette in ogni momento.

Adatte ad ogni stile di vita, le cuffie wireless over-ear Logitech Zone Vibe 100 sono professionali per l’ufficio e casual per il tempo libero. Disponibili in tre varianti di colore – grafite, rosa e off white – combinano prestazioni di alto livello con comfort, estetica e convenienza, garantendo il massimo della comodità, sia durante le riunioni di lavoro sia per connettersi con gli amici. Completano la dotazione anche la compatibilità con le principali piattaforme video, come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom e un audio coinvolgente con cancellazione del rumore, per un dar vita a musica e videoconferenze.

Logitech K380, la tastiera Multi-device per essere sempre connessi

Minimal, moderna e portatile. Sono questi i punti di forza della tastiera K380. In grado di connettersi fino a 3 dispositivi con Easy-Switch, questa tastiera garantisce una digitazione portatile, perfetta su qualunque computer, smartphone o tablet. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS, ?AppleTV, Logitech K380 è la compagna ideale per il multitasking quotidiano, da portare sempre con sé. Inoltre, permette di personalizzare al massimo la propria scrivania, grazie a numerosi colori, come lavanda, sand, grafite, rosa e off-white.

Logitech Pebble M350, il mouse per dare un tocco di colore alla propria quotidianità.

Per chi è alla ricerca di un mouse colorato non potrà lasciarsi sfuggire Logitech Pebble M350, disponibile in 6 colorazioni, perfette per ogni stile e personalità. Il suo design e la superficie liscia lo rendono ideale da portare ovunque, in tasca come in borsa. Inoltre, grazie al clic e allo scorrimento silenziosi – con il 90% di rumore in meno rispetto ai tradizionali mouse – consente di essere sempre produttivi senza disturbare chi si trova intorno a noi. Ma non solo colore e silenziosità. Pebble M350 è stato progettato con un design ultrasottile che si adatta perfettamente al palmo della mano.

