GTA Online: Statua di pantera avvistata: l’evento dei Colpi si sposta a Cayo Perico

Visita le coste tropicali di Cayo Perico per approfittare dei costi di preparazione dimezzati mentre sorvegli la cittadella assolata di Juan Strickler e per avere la possibilità di mettere le mani sull'elusiva statua di pantera solo una volta da ora fino al 21 novembre. Tutti gli abbonati a GTA+ hanno la garanzia di trovare la statua di pantera nel sancta sanctorum di El Rubio tutte le settimane durante l’evento attuale dell’abbonamento GTA+ (termina il 12 dicembre). Inoltre, laSerie di Cayo Perico offre ricompense doppie e, in più, ci sono bonus aggiuntivi per chi scopre casse nascoste a Southern San Andreas.

Se ancora non hai provato il colpo sull'isola, visita The Music Locker nel Casinò e Resort Diamond per iniziare. Per di più, ripetendo i colpiEvasione e Finanziamento stupefacente questa settimana otterrai il doppio dai colpi conclusivi fino al 21 novembre.

Continua a leggere per altre informazioni e torna a controllare martedì 22 novembre per un'importante sfida della community in occasione della conclusione dell’evento dei Colpi.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di preparazione dei Colpi classici e il 50% di GTA$ e RP in più sulle missioni preliminari de Il colpo dell'apocalisse.

Come parte dei festeggiamenti, completando le missioni di preparazione dei Colpi classici otterrai ricompense doppie, mentre le missioni preliminari de Il colpo dell'apocalisse frutteranno il 50% di GTA$ e RP in più. Chi completerà tutti i colpi conclusivi prima del 24 novembre riceverà anche 2.000.000 di GTA$ (consegnati entro 72 ore dal completamento) come premio per la dimostrazione di tenacia e coraggio.



Ottieni la Camicia Sinsimito cubana e il Cappello Strickler

Se riuscirai a fuggire dopo aver completato il colpo conclusivo diThe Cayo Perico Heist otterrai la rara Camicia Sinsimito cubana. Chi completerà il colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist utilizzando il Velum come veicolo di approccio riceverà il Cappello Strickler nel proprio guardaroba entro il 2 dicembre.



Accedi per ricevere una selezione di abbigliamento rara

Gioca a GTA Online da adesso fino al 21 novembre per ricevere laMaglietta con tirapugni e la Maglietta con mazza da baseball per festeggiare l’anniversario dei 25 anni di Grand Theft Auto. Sentirai sicuramente la mancanza di periodi più semplici della tua vita. Non c'è di che.

GTA$ e RP doppi nella Serie di Cayo Perico

Sfreccia per i sentieri polverosi e le coste di una remota isola paradisiaca nellaSerie di Cayo Perico e otterrai GTA$ e RP doppi per aver partecipato.



GTA$ e RP doppi nelle gare stunt

Evita il traffico a terra e con manovre spericolate a mezz'aria nellegare stunt, in cui le leggi della strada e della fisica vengono messe da parte come se niente fosse. Per i prossimi sette giorni otterrairicompense doppie in tutte le gare stunt fino al 21 novembre.



GTA$ bonus per il ritrovamento di 30 casse nascoste

Sotto la luccicante superficie dell'Oceano Pacifico si nasconde una miriade di misteri. Usa il sonar a bordo del Kosatka, dell'Avisa, o della Toreador per localizzare erecuperare 30 casse nascoste per ricevere un bonus di 100.000 GTA$.

Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Veicolo di prova premium: Coil Cyclone II

Passa da Hao’s Special Works nel cuore dell’Autoraduno di LS per mettere alla prova la sua versione super potenziata della supercar elettrica di punta della Coil: la Coil Cyclone II.

Prova a tempo HSW della settimana

Prova le ultime innovazioni di Hao contro l'avversario supremo: il tempo che scorre inesorabile. La Prova a tempo HSW della settimana è una corsa da punto a punto da Sandy Shores a La Puerta.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian per dare un'occhiata ai veicoli di seguito, naturalmente ottenuti con mezzi totalmente legali. Scopri come si comportano in un giro di prova di cinque minuti, confrontane le statistiche o acquistali direttamente dal magnate armeno delle auto:

Grotti Brioso 300 (30% di sconto) nero classico con livrea a strisce bianche

(30% di sconto) nero classico con livrea a strisce bianche Annis Savestra (30% di sconto) bronzo metallizzato

(30% di sconto) bronzo metallizzato Maibatsu Manchez Scout (30% di sconto) in una combinazione di verde lime opaco e verde con livrea Sandbox anni 90

(30% di sconto) in una combinazione di verde lime opaco e verde con livrea Sandbox anni 90 Överflöd Entity XF (30% di sconto) rosso Torino

(30% di sconto) rosso Torino Declasse Vamos (30% di sconto) viola Spinnaker metallizzato, viola chiaro perlato e nero opaco con livrea Sarà sicuro?



Autosalone Luxury Autos

Passa dalla vetrina dell'Autosalone Luxury Autos a Rockford Hills per dare un'occhiata da vicino aGrotti Itali RSX (30% di sconto) e Överflöd Imorgon (30% di sconto), esaminarne le statistiche e acquistarne una direttamente.



Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Gallivanter Baller ST

Se ti è andata male altrove, tenta la fortuna nell'atrio del Casinò e Resort Diamond girando la ruota fortunata. Potresti vincere il lussuosoGallivanter Baller ST, in bella mostra sul piedistallo. È talmente confortevole che ti sembrerà di planare in mezzo al traffico.

All'Autoraduno di LS

Visita l'area di prova all'interno dell'Autoraduno di LS per provareDeclasse Hotring Sabre (30% di sconto), Vapid Peyote Gasser, e Vulcar Nebula Turbo (30% di sconto), portarle al limite nelle Corse ai checkpoint e nelle Prove a tempo o per acquistale immediatamente.

Il veicolo trofeo dell'Autoraduno per i membri che si piazzano tra i primi tre nelle gare clandestine per tre giorni di fila è laLampadati Tropos Rallye, una versatile auto sportiva che sa farsi rispettare anche fuori dalla strada.

Non perderti l'evento di martedì che segnerà l'arrivo di una nuova variante di un amato modello classico tedesco.



SCONTI

Ti attira l'idea di un viaggio ai tropici? Tutti i costi di preparazione per The Cayo Perico Heist sono dimezzati, mentre il fucile militare e il fucile a pompa bellico che puoi trovare sull'isola sono entrambi scontati del 30% da Ammu-Nation.

Non dimenticare un abbigliamento adeguato: le camicie casual a maniche corte, che ti aiuteranno a confonderti tra gli altri sulla spiaggia, sono scontate del 30% in tutti i negozi di abbigliamento della città.



Se cerchi un modo per infiltrarti in un’isola paradisiaca, il sottomarino Kosatka e le relative migliorie e modifiche sono scontati del 35% per tutta la settimana, insieme a un'ampia serie di veicoli:

Överflöd Imorgon – 30% di sconto

Grotti Itali RSX – 30% di sconto

Överflöd Entity XF - 30% di sconto

Annis Savestra - 30% di sconto

Declasse Vamos – 30% di sconto

Grotti Brioso 300 – 30% di sconto

Maibatsu Manchez Scout – 30% di sconto

Declasse Hotring Sabre – 30% di sconto

Vulcar Nebula Turbo – 30% di sconto

Western Company Annihilator stealth – 30% di sconto

Sparrow – 30% di sconto

Vapid Winky – 30% di sconto

Mammoth Squaddie – 30% di sconto

Dinka Verus – 30% di sconto

HVY Vetir – 25% di sconto

Shitzu Longfin – 15% di sconto

