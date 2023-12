iotty annuncia una nuova linea di placche in ceramica

iotty si appresta a lanciare sul mercato una novità legata ai dispositivi intelligenti nel segno del più esclusivo design made in Italy. L’azienda italiana specializzata nelle soluzioni per la smart home renderà disponibili nuove finiture dei suoi interruttori e prese smart con placche in ceramica. Per questa nuova line-up di prodotti ha scelto la ceramica italiana, quella prodotta a Sassuolo, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e doti di resistenza. iotty conferma dunque la propria volontà di offrire ai consumatori una proposta di eccellenza, non solo in termini di tecnologia ed esperienza d’uso ma anche per qualità dei materiali, adottando i più pregiati per la realizzazione dei propri dispositivi.

La nuova linea, che sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2024, va ad affiancarsi a quella già oggi in vendita, prodotta con finitura in vetro temperato, che fin dal suo debutto nel 2017 ha conquistato il consenso dei più esigenti consumatori italiani e stranieri e che, lo scorso novembre, ha fatto registrare un vero e proprio record di vendite per il 2023.

Un gradimento che sicuramente sarà amplificato dalle nuove placche in ceramica. Si tratta infatti di un materiale in grado di integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente, anche il più esclusivo, donando un tocco di moderno hi-tech senza compromessi su stile ed eleganza, elementi che rimangono al centro della proposta dell’azienda. Gli utenti avranno la possibilità di selezionare tra una vasta gamma di texture ed effetti visivi offerti dal grès porcellanato, quali il legno, il marmo, il cotto e altri ancora, personalizzabili in base a ogni specifica esigenza. Questo materiale, sottoposto a un ciclo di cottura ad altissima temperatura, circa 1.230 gradi centigradi, si distingue per la sua straordinaria resistenza e impermeabilità.

Le nuove placche per l’illuminazione e per il controllo delle tapparelle e le nuove prese intelligenti in ceramica porteranno con sé, naturalmente, il meglio della tecnologia e della sensoristica che rendono unici sul mercato i prodotti iotty e che consentono agli utenti di unire bellezza e funzionalità a risparmio energetico e a uno stile di vita moderno, sostenibile e confortevole.

