The Callisto Protocol Launch Trailer

Il nuovo trailer mostra l'atmosfera terrificante, la tensione e la brutalità della Black Iron Prison. Con l'esclusivo nuovo brano "Lost Again" di Kings Elliot

Striking Distance Studios ha annunciato oggi la pubblicazione del trailer di lancio di The Callisto Protocol, un nuovo gioco survival horror fantascientifico in uscita per PC e console il prossimo 2 Dicembre 2022. Il trailer mostra le emozionanti performance della star di “Transformers” Josh Duhamel nel ruolo di Jacob Lee, della star di “The Boys” Karen Fukuhara nel ruolo di Dani Nakamura e di Sam Witwer nel ruolo di Leon Ferris.

Il trailer contiene anche la canzone "Lost Again", un nuovo brano drammatico di Kings Elliot, scritto esclusivamente per The Callisto Protocol. Ambientato sulla luna morta di Giove, Callisto, nell'anno 2302, The Callisto Protocol sfida i giocatori a sopravvivere agli orrori della Black Iron Prison e a scoprire gli oscuri segreti della United Jupiter Company dopo che una misteriosa epidemia getta Callisto nel caos. Oggi esce anche il quinto episodio di "The Callisto Protocol: Helix Station", una serie audio in sei parti con protagonisti Gwendoline Christie e Michael Ironside.





Il podcast è un prequel degli eventi e segue due tracciatori di posizioni che affrontano orrori inimmaginabili mentre sono impegnati in una lucrosa e pericolosa taglia sulla stazione Helix, abbandonata nel sistema gioviano.

I fan che si sono persi l'ultima puntata della docuserie "Engineering Horror" possono anche guardare tutti e quattro gli episodi della serie, che presenta le icone dell'horror in film, TV, giochi e fumetti.

Altre News per: callistoprotocollaunchtrailer