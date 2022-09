The Callisto Protocol: Black Iron Prison Trailer

Striking Distance Studios ha pubblicato un nuovissimo trailer che mostra in anteprima l'ambientazione principale di The Callisto Protocol: Black Iron Prison, una struttura di massima sicurezza situata su Callisto, la luna di Giove, dove qualcosa è andato terribilmente storto.

Dai creatori originali di Dead Space e con Josh Duhamel nei panni del pilota di navi cargo Jacob Lee, The Callisto Protocol è uno “story-driven survival horror” che uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X il prossimo 2 Dicembre.

Scoprite quali terrificanti segreti si celano sotto la Black Iron Prison, come rivela il nuovo trailer:

Per ulteriori informazioni su The Callisto Protocol, visitate lapagina ufficiale







