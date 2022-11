Magic: The Gathering - La Guerra dei Fratelli

Con il piano trincerato nella guerra dei mech, La Guerra dei Fratelli è un set fortemente incentrato sugli artefatti. Tra questi ci sono le Pietre del Potere, pedine artefatto incolore introdotte per la prima volta in Dominaria Unita, che possono essere TAPpate per ottenere mana aggiuntivo che non può essere utilizzato per lanciare magie non artefatto. Prototipo, un'altra meccanica incentrata sulle creature artefatto, rappresenta un costo alternativo per i mech giganti, che consente loro di entrare sul campo di battaglia con una spesa inferiore di mana, ma con meno forza, costituzione e abilità. La Guerra dei Fratelli reintroduce anche alcune delle meccaniche preferite dagli appassionati, comeCombinare, una parola chiave che combina due carte per creare una carta ingigantita, e Dissotterrare, che consente alle carte di tornare sul campo di battaglia direttamente dal cimitero, con l’obbligo di esiliarle alla fine del turno.