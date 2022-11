Turtle Beach VelocityOne FlightStick è ora disponibile

Turtle Beach annuncia oggi la disponibilità dell’attesissimo Turtle Beach VelocityOne Flightstick, un joystick universale per giochi di simulazione di combattimento aereo e spaziale. Progettato per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows, il VelocityOne Flightstick è il controller di volo del futuro, che offre ai giocatori controlli coinvolgenti e precisi per la navigazione nelle simulazioni di volo e combattimento aereo e spaziale. Un totale di otto assi, compresi i sensori a effetto Hall senza contatto sugli assi principali X e Y, forniscono un controllo preciso, mentre due leve multifunzione gestiscono la potenza del motore principale e la regolazione delle superfici di controllo.



La rotella nano trim del VelocityOne Flightstick consente una regolazione precisa dell'altitudine, mentre il display OLED per la gestione del volo facilita le regolazioni. Con 27 pulsanti programmabili, un grilletto a scatto rapido, un trackpad integrato e la connettivitàBluetooth® con l'app companion, VelocityOne Flightstick di Turtle Beach offre ai giocatori su Xbox e PC Windows una moltitudine di controlli.







Il VelocityOne Flightstick è da oggi disponibile per su www.turtlebeach.come e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 129,99 €.

"Il nostro VelocityOne Flightstick offre ai giocatori di simulazione un'esperienza di controller moderna e ineguagliabile, pronta per i giochi di volo AAA di oggi e di domani", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. “VelocityOne Flightstick è perfetto per gli appassionati di Microsoft Flight Sim 2020, X-Plane, Elite Dangerous, War Thunder, Star Citizen, Everspace e i giochi di Star Wars, sia che vogliate volare casualmente sia che vogliate andare a razzo nello spazio. Con l'aggiunta del VelocityOne Flightstick alla nostra crescente famiglia di prodotti VelocityOne, sia la community dei simulatori di volo che quella dei videogiochi in generale possono volare con fiducia sapendo che il controller nelle loro mani offre prestazioni superiori".

Tutti i dettagli del nuovo VelocityOne Flightstick:

8 assi ad alta precisione: Sensori ad alta risoluzione e contactless sugli assi principali della cloche (destra/sinistra, avanti/indietro e rotazione) forniscono una risposta precisa e una lunga durata ai comandi della cloche principale. Una rotella nano trim permette di regolare con precisione l'assetto e un POV hat analogico consente di regolare con precisione le viste della cabina di pilotaggio o i propulsori nei simulatori spaziali.

Sensori ad alta risoluzione e contactless sugli assi principali della cloche (destra/sinistra, avanti/indietro e rotazione) forniscono una risposta precisa e una lunga durata ai comandi della cloche principale. Una rotella nano trim permette di regolare con precisione l'assetto e un POV hat analogico consente di regolare con precisione le viste della cabina di pilotaggio o i propulsori nei simulatori spaziali. Leve multifunzione per acceleratore e flap : Le leve dell'acceleratore controllano la potenza del motore principale, mentre le leve dei flap consentono ai giocatori di regolare rapidamente le superfici di controllo secondarie. Inoltre, le manopole intercambiabili consentono di personalizzare i comandi per i jet da combattimento o gli aerei di linea.

: Le leve dell'acceleratore controllano la potenza del motore principale, mentre le leve dei flap consentono ai giocatori di regolare rapidamente le superfici di controllo secondarie. Inoltre, le manopole intercambiabili consentono di personalizzare i comandi per i jet da combattimento o gli aerei di linea. Compatibilità multipiattaforma : Collegato tramite il cavo USB-C di 3 metri incluso, consente di giocare ai titoli preferiti dei fan su Xbox o PC Windows grazie al selettore di modalità di ingresso integrato. Ottimizzato per la massima compatibilità su ogni piattaforma, il VelocityOne Flightstick è appositamente progettato per esprimersi al meglio nei titoli sim di volo e combattimento aereo e spaziale su Xbox e PC Windows.

: Collegato tramite il cavo USB-C di 3 metri incluso, consente di giocare ai titoli preferiti dei fan su Xbox o PC Windows grazie al selettore di modalità di ingresso integrato. Ottimizzato per la massima compatibilità su ogni piattaforma, il è appositamente progettato per esprimersi al meglio nei titoli sim di volo e combattimento aereo e spaziale su Xbox e PC Windows. 27 pulsanti programmabili: Dotato di un hat POV digitale a 8 direzioni, di un grilletto a fuoco rapido, di pulsanti montati sullo stick, di doppi comandi a leva dell'acceleratore e di otto pulsanti di base programmabili, i giocatori avranno tutto il necessario per le funzioni di volo più importanti.

Dotato di un hat POV digitale a 8 direzioni, di un grilletto a fuoco rapido, di pulsanti montati sullo stick, di doppi comandi a leva dell'acceleratore e di otto pulsanti di base programmabili, i giocatori avranno tutto il necessario per le funzioni di volo più importanti. Display di gestione del volo: Un display OLED integrato per la gestione del volo consente ai giocatori di regolare le prestazioni in base al gioco in corso. Inoltre, i piloti possono regolare i profili di controllo, la modalità di input della rotella trim, il blocco del timone e altro ancora.

Un display OLED integrato per la gestione del volo consente ai giocatori di regolare le prestazioni in base al gioco in corso. Inoltre, i piloti possono regolare i profili di controllo, la modalità di input della rotella trim, il blocco del timone e altro ancora. Ghiera di configurazione del volo: Navigare sul display di gestione del volo e configurare il Flightstick utilizzando l'intuitivo selettore rotante con clic alla base dello stick. Sarà possibile sfogliare le opzioni di configurazione e aggiornare le prestazioni del prodotto in tempo reale con tutte le informazioni memorizzate nella memoria di bordo.

Navigare sul display di gestione del volo e configurare il Flightstick utilizzando l'intuitivo selettore rotante con clic alla base dello stick. Sarà possibile sfogliare le opzioni di configurazione e aggiornare le prestazioni del prodotto in tempo reale con tutte le informazioni memorizzate nella memoria di bordo. Sensore di navigazione touchpad: Il sensore tattile con pressione precisa dei pulsanti offre il pieno controllo della funzionalità del cursore del mouse, ideale per la navigazione dei sistemi di simulazione e può essere utilizzato anche per il controllo delle armi nei più diffusi titoli di simulazione di combattimento aereo e spaziale.

Il sensore tattile con pressione precisa dei pulsanti offre il pieno controllo della funzionalità del cursore del mouse, ideale per la navigazione dei sistemi di simulazione e può essere utilizzato anche per il controllo delle armi nei più diffusi titoli di simulazione di combattimento aereo e spaziale. Design ambidestro: Progettato per controllare jet da combattimento o aerei di linea, lo stick principale ha una forma ergonomica e ambidestra con un poggiapolsi reversibile. Inoltre, grazie agli otto pulsanti di base programmabili, i giocatori possono impostare i comandi in base alle proprie preferenze, indipendentemente dalla mano che li utilizza.

Progettato per controllare jet da combattimento o aerei di linea, lo stick principale ha una forma ergonomica e ambidestra con un poggiapolsi reversibile. Inoltre, grazie agli otto pulsanti di base programmabili, i giocatori possono impostare i comandi in base alle proprie preferenze, indipendentemente dalla mano che li utilizza. Modalità Pro-Aim™ Focus : Regola la sensibilità dello stick principale per un accurato puntamento dei nemici e un controllo preciso degli atterraggi.

: Regola la sensibilità dello stick principale per un accurato puntamento dei nemici e un controllo preciso degli atterraggi. Il vantaggio audio di Turtle Beach: Collegate qualsiasi cuffia da 3,5 mm e sfruttate le rinomate funzioni audio di Turtle Beach, come Superhuman Hearing®, le modalità EQ, il monitoraggio del microfono e il bilanciamento di gioco e chat.

Collegate qualsiasi cuffia da 3,5 mm e sfruttate le rinomate funzioni audio di Turtle Beach, come Superhuman Hearing®, le modalità EQ, il monitoraggio del microfono e il bilanciamento di gioco e chat. Controlli di navigazione Xbox: Controllate senza problemi la vostra console con i pulsanti Xbox con licenza. Un LED bianco supplementare indica l'avvenuta connessione e il funzionamento.

Controllate senza problemi la vostra console con i pulsanti Xbox con licenza. Un LED bianco supplementare indica l'avvenuta connessione e il funzionamento. Bluetooth Companion App: Collegare tablet o smartphone per regolare le prestazioni del prodotto su PC Windows utilizzando l'applicazione Flightstick disponibile per dispositivi iOS e Android.

Collegare tablet o smartphone per regolare le prestazioni del prodotto su PC Windows utilizzando l'applicazione disponibile per dispositivi iOS e Android. Illuminazione RGB regolabile: Impostare il colore, la luminosità e la risposta di più zone LED RGB.

Altre News per: turtlebeachvelocityoneflightstickdisponibile