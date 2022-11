XGIMI: ecco le offerte del Black Friday 2022

Dal 18 al 28 novembre 2022 per una settimana ricca di offerte con sconti fino al 31% sui proiettori XGIMI più amati.

Il Black Friday è finalmente arrivato. Quest’anno il momento di shopping pre-natalizio più atteso sorprende con offerte imperdibili anche per chi è alla ricerca del perfetto alleato tech per godersi al meglio i prossimi Mondiali di calcio in Qatar. Per l’occasione XGIMI, azienda leader nel settore dei proiettori e Laser TV distribuita in Italia da Attiva, annuncia numerose promozioni con sconti fino al 31% valide dal 18 al 28 novembre 2022. Per approfittare delle offerte è possibile rivolgersi ai rivenditori XGIMI, come ad esempio Unieuro, Mediamarket ed Euronics.

I dispositivi XGIMI offrono infinite possibilità: dai piccoli proiettori portatili, come le serie MoGo e Halo, e i proiettori domestici capaci di trasformare facilmente ogni casa in uno stadio o in un cinema, fino al Laser TV XGIMI Aura.

I proiettori XGIMI si distinguono innanzitutto per la loro facilità d'uso. Sono dotati di Android TV integrato, per accedere con un semplice clic all’applicazione di streaming preferita, come YouTube o Disney+. Inoltre, le diverse funzioni intelligenti assicurano una visualizzazione ottimale dell’immagine, senza difficoltà. Infatti la tecnologia ISA (Intelligent Screen Adaptation) individua, mette a fuoco e adatta automaticamente l’immagine allo schermo.

Per gli amanti dell’home cinema, per chi vuole godersi ogni partita di calcio come fosse in campo o per chi è alla ricerca di un regalo di Natale d’effetto, questa è l’occasione giusta per non lasciarsi sfuggire i proiettori XGIMI.





Il Black Friday di XGIMI sarà attivo dal 18 al 28 novembre 2022 su Amazon,

e presso i numerosi rivenditori in Italia, Unieuro, Mediamarket, Euronics, Expert, Med Computer, R-Store, Dadolo, Garman Grecia, Graphiland, FCF e Ollostore.

Altre News per: xgimieccoofferteblackfriday2022