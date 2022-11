TUTTI IN CAMPO INSIEME A TOPOLINO

Fridonia’s World Cup 2022

la nuova storia in 5 episodi con la squadra del Calisota

alla fase finale dei Mondiali di Calcio giovanile di Fridonia



Calisota Football Cup

il nuovissimo gioco da tavolo di Topolino

per adrenaliniche sfide con famiglia e amici



Il calcio d’inizio è su Topolino 3495, dal 16 novembre



È tutto pronto per il calcio d’inizio! Non solo quello dei primi Mondiali giocati nella stagione invernale ma anche quello che tutti i lettori di Topolino troveranno nei prossimi numeri del magazine a fumetti più amato. Su Topolino 3495 (in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 16 novembre) prende il via un nuovo appassionante torneo di calcio: la Fridonia’s World Cup 2022. È questo il titolo della serie in 5 episodi scritta da Marco Nucci e con i disegni di Donald Soffritti e Stefano Intini che accompagnerà i lettori in queste settimane ricche di calcio, dentro e fuori dalle pagine del magazine.

In questa nuova avventura troveremo la squadra del Calisota, sotto la guida tecnica della leggenda del calcio Andrew D. Ribbling, che si è guadagnata il diritto a partecipare alla fase finale dei Mondiali di Calcio giovanile di Fridonia. Riusciranno i ragazzi a conquistare anche questo prestigioso torneo? Fridonia’s World Cup 2022 è il seguito di Calisota Summer Cup la storia di Nucci e Intini pubblicata lo scorso anno su Topolino che ha ottenuto il Premio Micheluzzi come Miglior Serie Italiana del 2021 nell’ambito del Comicon di Napoli.

L’adrenalina delle partite di Fridonia’s World Cup 2022 (e quelle del Mondiale) arrivano anche dal vivo grazie a Calisota Football Cup, il nuovissimo gioco da tavolo di Topolino con una super plancia che mette in campo gli abitanti di Topolinia e Paperopoli che con le carte si affrontano a colpi di tiri, parate, dribbling e finte. Calisota Football Cup è un gioco simulativo di strategia: ci sono due tempi, quasi tutte le situazioni di una partita reale e turni di gioco. Le carte, infatti, offrono molteplici elementi utili alla strategia che può essere ancora più forte grazie alle carte speciali Highlights che creano twist di gioco e rendono la partita ancora più adrenalinica. Un gioco da tavolo davvero unico che garantirà fantastiche sfide con amici e famiglia nel periodo delle feste (e non solo…). Tutti i disegni del gioco sono realizzati da Stefano Zanchi. Calisota Football Cup sarà disponibile in 5 uscite con Topolino 3496 (disponibile dal 23 novembre), 3497 (dal 30 novembre), 3498 (dal 7 dicembre) e con il numero 510 di Paperino (disponibile dal 30 novembre) e Paperinik 72 (dal 5 dicembre).

E poi, un altro gadget immancabile: anche quest’anno Topolino presenta il suo Calendario da tavolo ufficiale, per passare il 2023 in compagnia, mese per mese, giorno dopo giorno, con i personaggi Disney. Il Calendario di Topolino, con le illustrazioni di Enrico Faccini, è disponibile insieme al numero 3495 del magazine.

Tutti in campo, quindi, per questi nuovi imperdibili appuntamenti calcistici con Topolino, il magazine edito da Panini Comics che conferma anche questa volta la sua unicità e l’approccio sempre dinamico e ricco di creatività e fantasia. L’appuntamento è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 16 novembre!

