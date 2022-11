Al via FIFA World Cup Daily by Hisense

FIFA+ e Hisense pronti a coinvolgere i fan durante la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 con FIFA World Cup Daily by Hisense

Trasmesso ogni giorno dal FIFA Fan Festival di Doha, questo daily show vedrà la partecipazione di ospiti internazionali per far vivere tutta la magia del grande calcio anche agli spettatori da casa.

FIFA+ è orgogliosa di annunciare il lancio di FIFA World Cup Daily by Hisense, un format realizzato ogni giorno in diretta dal FIFA Fan FestivalTM presso l’Al Bidda Park di Doha e che coinvolgerà leggende del calcio, creator, influencer e celebrity per rivivere il meglio delle partite dei Mondiali in Qatar. Lo show è presentato da Hisense, sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, e testimonia ancora una volta lo stretto legame che da anni unisce l’azienda a FIFA.

Per celebrare l’attrattiva globale che da sempre caratterizza i Mondiali di calcio FIFA, lo show proporrà una programmazione globale e locale, affiancando alle partite e ai reportage anche i contenuti originali di 32 giovani content creator provenienti da tutto il mondo.

FIFA World Cup Daily by Hisense sarà condotto da un team di esperti broadcaster guidati da Caroline De Moraes (Eurosport e BBC), Michael 'Timbsy' Timbs (COPA90) e Rachel Stringer, ex presentatrice di EA Sports FIFA Global Series. In ogni episodio – della durata di 25 minuti – si avrà accesso all’ampio archivio di FIFA+, dando spazio ad alcuni dei momenti più belli e indimenticabili dei tornei passati, sfide in diretta e il “dietro le quinte” del FIFA Fan ParkT.

“Da sempre FIFA+ si pone l’obiettivo di creare nuove esperienze per i propri fan. FIFA World Cup Daily, realizzato in collaborazione con Hisense, offrirà sicuramente un’esperienza ancora più immersiva ed esclusiva nel mondo del calcio. Grazie alla messa in onda direttamente dal FIFA Fan Festival di Doha e alla combinazione di contenuti locali e analisi globali, creerà una visione completa del torneo per i tifosi, coinvolgendo e intrattenendo tutti coloro che guardano da casa. Si tratta di un cambiamento entusiasmante, in quanto ci impegniamo con i nostri affiliati commerciali su contenuti originali" afferma Charlotte Burr, Director of Strategy, Digital and FIFA+.

"In Hisense siamo dei grandi appassionati di calcio e sappiamo che, quando si parla di questo sport, due cose sono sempre vere",

dichiara Alex Zhu, vicepresidente di Hisense Group e presidente di Hisense International. “In primo luogo, gli appassionati di calcio non ne hanno mai abbastanza della Coppa del Mondo FIFA, ed è per questo che siamo lieti di offrire ai nostri consumatori l'accesso migliore, più completo e più semplice alla programmazione della Coppa del Mondo FIFA. In secondo luogo, gli appassionati di calcio vogliono contenuti che siano unici per loro, per i loro Paesi, per le loro squadre, per la loro cultura. Avere creatori da tutto il mondo che ci aiutano a catturare questi momenti magici aiuterà Hisense a offrire ai suoi spettatori l'esperienza definitiva della Coppa del Mondo FIFA".

