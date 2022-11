Xbox - Rapporto Trasparenza e misure sicurezza della community

. Ogni giocatore è diverso e le preferenze su contenuti e esperienze non sono uguali per tutti. Xbox offre ai giocatori molti modi per personalizzare le impostazioni , dai filtri per i messaggi ai parental control , in qualsiasi momento della loro esperienza con Xbox. Queste impostazioni consentono ai giocatori di gestire il tipo di contenuti che vedono e sperimentano in tutti i modi in cui giocano, su PC, console o ovunque con Xbox Cloud Gaming. Spetta ai giocatori, agli amici e ai familiari prendere il controllo e implementare le impostazioni più adatte a loro.